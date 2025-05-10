Avcılar'da 4 katlı bina tahliye edildi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 5 bloktan oluşan sitedeki 4 katlı bina, kolonlarında görülen burkulma ve demirlerin özelliğini yitirdiğinin tespit edilmesi üzerine tahliye edilerek mühürlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kolonlarında çatlaklar olduğu yönünde ihbarda bulunulan 5 bloklu sitede inceleme yaptı.

40 yıllık olduğu belirtilen 64 daireden oluşan sitedeki binalarda yapılan incelemede kolon burkulması oluştuğu ve kolonlarda kullanılan demirlerin özelliğini yitirdiği belirlendi.

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İncelemelerin devamında ise binanın inşaatında deniz kumu kullanıldığı, içerisinde deniz kabuklarının bulunduğu ve dokunulduğunda kendiliğinden dağıldı görülürken binanın tahliye edilmesine karar verildi.

Kararın ardından bina önüne gelen belediye ekipleri ve zabıtalar blokta oturanlara taşınabilir önemli eşyaların ve ilaçların en kısa sürede almalarını ve binayı boşaltmaları duyurusunu yaptı.

Akşam saatlerinde tamamen boşaltılan bina belediye ekiplerince mühürlendi.