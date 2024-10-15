Avcılar'da bıçaklı yol verme kavgası: 3 yaralı
İstanbul Avcılar'da cadde üzerinde otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme kavgası çıktı. Bıçakların konuştuğu kavgada 3 kişi yaralanırken kavga anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Avcılar'ın Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde bir binanın otoparkından caddeye çıkmaya çalışan araç sürücüsü E.G. ile caddede seyir halindeki motosiklet sürücüsü A.Ş. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken olaya E.G'nin yakını A.G. de dahil oldu.
Kavga sırasında otomobilden bıçak alan iki kişiden biri motosikletli A.Ş'ye saldırdı.
Motosiklet sürücüsü de karşılık verirken kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.