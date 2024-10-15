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        Haberler Gündem Güncel Avcılar'da bıçaklı yol verme kavgası: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Avcılar'da bıçaklı yol verme kavgası: 3 yaralı

        İstanbul Avcılar'da cadde üzerinde otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme kavgası çıktı. Bıçakların konuştuğu kavgada 3 kişi yaralanırken kavga anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 09:27 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:30
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        Avcılar'ın Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde bir binanın otoparkından caddeye çıkmaya çalışan araç sürücüsü E.G. ile caddede seyir halindeki motosiklet sürücüsü A.Ş. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

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        Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken olaya E.G'nin yakını A.G. de dahil oldu.

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        Kavga sırasında otomobilden bıçak alan iki kişiden biri motosikletli A.Ş'ye saldırdı.

        Motosiklet sürücüsü de karşılık verirken kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

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        3 kişinin yaralandığı kavgaya müdahale için bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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        Bıçaklı kavga ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

        #istanbul avcılar
        #trafik
        #kavga
        #bıçaklı kavga
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