Avcılar'da günlerdir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
İstanbul Avcılar'da tek başına yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan 73 yaşındaki Lebban Demirci, evinde ölü bulundu.
Avcılar'a bağlı Ambarlı Mahallesi Nadas Sokak'taki 4 katlı binada yalnız yaşayan 73 yaşındaki Lebban Demirci'den yaklaşık bir haftadır haber alamayan komşuları, daireden kötü koku gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kapıyı zorlayarak açan ekipler, içeri girdiklerinde Demirci'nin cansız bedenini yatağının yanında yerde yatarken buldu.