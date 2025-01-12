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        Haberler Gündem Avcılar'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 polis öldü

        Avcılar'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 polis öldü

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde D-100 yan yolda motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 polis memuru öldü, 1 polis memuru ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 02:03 Güncelleme: 12.01.2025 - 02:03
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        Avcılar'da motosiklet kazası: 1 polis öldü
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        İstanbul'un Avcılar ilçesinde D-100 yan yolda motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada polis memuru D.B. olay yerinde yaşamını yitirirken, polis memuru O.G. ise ağır yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi, İGDAŞ İkmal Tesisleri önünde meydana geldi. D-100 yan yolda seyir halinde olan motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        DHA'nın haberine göre; motosiklette bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki polis memuru D.B. olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis arkadaşı O.G. ise ağır yaralandı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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