Kaza, Tahtakale Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen panelvan minibüs içinde bulunan 11 kişi ile halı saha maçından dönerken, Gaffar Okan Caddesi'ne geldiği sırada karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. DHA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 14 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri panelvan yaralı 14 kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 14 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.