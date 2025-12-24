Avengers: Doomsday'in ilk tanıtım videosu paylaşıldı

Marvel Sinematik Evreni'nin beklenen filmlerinden Avengers: Doomsday'in fragmanı yayınlandı.

90 saniyelik kısa fragmanda Chris Evans, Steve Rogers/Captain America olarak kırsal bir yolda motosiklet sürerken görülüyor.

Ardından bir eve giren Rogers, süper kahraman kostümünü eline alıyor ve sonrasında kucağında uyuyan bir bebekle ekrana geliyor.

Avengers: Doomsday, Avengers serisinin beşinci filmi olmasının yanı sıra Marvel Sinematik Evreni'nin toplamda 39. yapımı olacak.

Filmde Robert Downey Jr., baş düşman Doctor Doom karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Filmde, X-Men, Fantastic Four ve Thunderbolts başta olmak üzere çok sayıda tanıdık Marvel karakteri yer alacak.

Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da vizyona girecek.