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Avis karavan kiralama hizmeti başlattı

Araç kiralama şirketi Avis, pandemi döneminde tatilcilerin yöneldiği karavanları filosuna dahil ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, filoda yer alan motokaravan ve çekme karavanların her kullanımdan sonra dezenfekte edilerek hijyen ve güvenlik koşulları ile bir sonraki müşteri için hazır hale getirildiği kaydedildi

Avis
HABERTURK.COM

Kiralama şirketi Avis, karavan kiralama hizmeti başlattığını duyurdu. Avis Caravan'ın, doğa ile iç içe tatil yapmak için tüm ihtiyaçlara yönelik geliştirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Avis Caravan'ın filosunda yer alan motokaravan ve çekme karavanların her kullanımdan sonra dezenfekte edilerek hijyen ve güvenlik koşulları ile bir sonraki müşteri için hazır hale getirildiği kaydedildi.

Avis Caravan'da standart olarak bulunan yatak, buzdolabı, televizyon, masa, tuvalet, lavabo, mutfak dolapları gibi temel ihtiyaçların yanı sıra camping malzemelerinin de sağlandığı belirtildi.

Ekipmanlar arasında, bisiklet taşıma aparatı, mutfakta gerekli olan temel gereçler, camping için gerekli olabilecek masa ve sandalyelerden oluşan kamp seti, çadır ve şişme yatağın bulunduğu bilgisi verildi.

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