Avlu 14. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam yayınlanan 13. bölümünün ardından merak konusu oldu. Avlu'nun bu akşamki bölümünde ise Kudret ve Deniz'in kozlarını paylaştığı sahne heyecanı oldukça arttırdı. Dizinin son sahnesinde ise Deniz tehlikeli bir planı devreye soktu. İşte Avlu 13. son bölümüne ve 14. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

AVLU 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu'nun 13. bölümünün ardından izleyiciler 14. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Ancak yayıncı kuruluş henüz dizinin yeni bölümüne dair bir bilgi paylaşmadı. Avlu 14.yeni bölümüne dair detaylar geldikçe haberimizden takip edebilirsiniz.

AVLU 13. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kudret ve Deniz kozlarını paylaşıyor!

Son hamlesiyle birlikte tüm gözler Deniz’e çevrilmiştir. Kudret’in yüreği yanmaktadır peki buna rağmen Zerrin’in oyunlarına pabuç bırakacak mıdır? Hem Azra hem de Kudret’in tarafında herkesin kalbi taşlaşmış ve ortalık bu kadar karışmışken bu durumdan en kârlı Zerrin mi çıkacaktır? Avluya kurulan sebze bahçesi aslında birçok sorunun cevabı olacaktır…

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