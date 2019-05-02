Avlu 40. son bölümü bu akşam ekranlardaydı. Avlu'da Zerrin, ölümcül planına Özlem'i de şantaj yoluyla dahil etmeye çalıştı. Ancak Özlem bu şantaja göz yummadı. Zerrin, Kudret ile yaptığı planda Azra'yı yok etmek istedi. Ancak aynı odaya kapatılan Kudret ile Azra, Zerrin tarafından diri diri yakılmak üzere. Özelm, Kudret ile Azra'yı kurtarabilecek mi? Çıkan yangının bir tuzak olduğunu anlayan Deniz, Azra'ya yardım edebilecek mi? Avlu 41. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 40. son bölüm özeti haberimizde.

AVLU 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu'nun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Avlu 41. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.

AVLU 40. SON BÖLÜM ÖZETİ

Avlu’da sıradaki kurban kim?

Murat’ın esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluşu Deniz’in tüm dikkatini Zerrin’e yöneltmesine sebep olur. Fakat Zerrin de karşıt hamlelerini hazırlamıştır. Oktay ve Murat’tan sonra tehlikeli oyunun sıradaki kurbanı kimdir?