Avlu 34. son bölümü geceye damgasını vurdu. Avlu'nun son bölümünde, Azra Deniz'in mezarı başına gidiyor ve gözyaşlarına hakim olamıyor. Ardından, Deniz ormanlık bir alanda yatarken gözlerini açtığı görülüyor.

AVLU'DA DENİZ ÖLDÜ MÜ?

Cezaevi müdürü Zerrin'in Deniz'in hayata veda ettiğini söylese de Deniz ölmüyor. Deniz karakterini canlandıran Demet Evgar, Avlu dizinden ayrılmıyor...

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz’in aldığı darbe içerde inanılmaz bir paniğe sebep olur. Azra ise hem Kudret’in adamları hem de polis tarafından köşeye sıkıştırılmak üzeredir. Zerrin, avluda yaşanan korkunç saldırının failini ararken cezaevi korkunç bir haberle sarsılır. Tolga’nın kurduğu plan işe yarayacak mıdır?