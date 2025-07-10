Avludaki Sesler konserleri DasDas'ta

DasDas, Temmuz ayında yepyeni bir konser serisine başlıyor. Temmuz – Ekim ayları arasında, her Cuma ve Cumartesi akşamı DasDas, Smash Avlu Sahnesi’ni bağımsız lokal müzisyenlere açıyor.

11 Temmuz Cuma akşamı Simge Pınar ve 12 Temmuz Cumartesi akşamı Yeşilçam Band’in konserleriyle başlayacak seride Temmuz ayında ayrıca Güneş Özgeç, Kaan Arslan Co. ve Melis Güven gibi son dönemin dikkat çeken müzisyenleri sahne alacak.

Melis Güven

Ağustos ayında da hız kesmeden konserlerine devam edecek DasDas, Can Kazaz, Tuğçe Şenoğul, Batuhan Polat, Eve Dönüş Yok, Paptircem, Selut, Deniz Taşar, Dilan Balkay ve Suzan Hacıgarip’i sevenleriyle avlusunda buluşturacak.

Kaan Arslan Co.

“Müzik Susmasın, Sesler Çoğalsın” söylemiyle yola çıkan ve yaz aylarını adeta bir festivale çevirecek DasDas, Ekim ayına kadar avlusunu lokal müzisyenlerle paylaşmaya devam edecek.

TEMMUZ

-11 Temmuz 21.00 – SİMGE PINAR

-12 Temmuz 21.00 – YEŞİLÇAM BAND

-19 Temmuz 21.00 – GÜNEŞ ÖZGEÇ

-25 Temmuz 21.00 – KAAN ARSLAN CO.

-26 Temmuz 21.00 – MELİS GÜVEN