A, C, ve E vitaminleri bakımından zengin olan avokado, hem tok tutması hem de lezzetli oluşuyla son zamanların en popüler tropikal meyveleri arasında gösteriliyor.

Avokado aslında domates gibi bir meyve. Ama diğer bütün meyvelerin aksine ağırlıklı olarak şeker değil, sağlıklı yağlar ve bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içeriyor. Diğer yandan severek tüketilen avokadoyu marketten, pazardan satın almanıza gerek yok.

Avokadonun nasıl ekildiğini öğrenerek evde kendi kendinize yetiştirdiğiniz avokadolar ile lezzetli salatalar hazırlayabilirsiniz. Peki evde avokado nasıl ekilir? Avokado nasıl yetiştirilir? Evinizde avokado yetiştirmek için izlemeniz gereken yol...

BİRİNCİ AŞAMA

Avokado çekirdeğini zarar vermeden meyveden ayırın.

İKİNCİ AŞAMA

Çekirdeği iyice yıkadıktan sonra suyun içinde beş dakika bekletin ve dikkatlice kurulayın.

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ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Avokadonun sivri olan uç kısmını üst, daha düz olan kısmı ise alt tarafıdır. Tohumu filizlendirebilmek için avokadonun düz olan kısmını suya batırın.

DÖRDÜNCÜ AŞAMA

Kürdanları avokadonun etrafına batırın. Böylece kürdan çekirdeğe sıkışıp kalacaktır ve avokado tamamen suya batmayacaktır.

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BEŞİNCİ AŞAMA

Yukarıda saydığımız tüm işlemleri yaptıktan sonra tohumun suda filizlenmesi için bekleyin. İlk avokado filizinin çıkması yaklaşık 3-6 hafta arası sürer. Ardından yukarıdan filiz oluşacaktır.

SON AŞAMA

Avokado filizlendikten sonra 20-25 santim genişliğinde bir çiçek saksısını toprakla doldurun. Toprağın ortasına küçük bir çukur açıp içine avokado çekirdeğini, kök kısmı aşağıda toprağa doğru olacak şekilde yerleştirin. Çekirdeği toprakla kapadıktan sonra saksıyı sulayın.

Toprağın her daim nemli kalmasına dikkat edin. Bir süre sonra avokadolarınızı göreceksiniz.

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