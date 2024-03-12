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        Haberler Dünya Avrupa Birliği: Gazze'nin sürdürülebilir bir ateşkese imkan verecek acil insani araya ihtiyacı var

        Avrupa Birliği: Gazze'nin sürdürülebilir bir ateşkese imkan verecek acil insani araya ihtiyacı var

        Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze'de acil şekilde insani araya ihtiyaç olduğunu söyledi. Liman kurulana kadar kadar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Gazze'ye daha küçük gemilerle insani yardımların taşınacağını duyuran von der Leyen, insani yardımların sorunu çözmeye tek başına yardımcı olmayacağını vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:50 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:50
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        AB'den Gazze açıklaması: İnsani araya ihtiyaç var
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        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yardım ulaştırma çabalarıyla ilgili konuştu.

        Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda bugün yaptığı açıklamada ABD'nin gemilerin yükünü indirmesi için askeri liman kurma çalışması tamamlanana kadar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) Gazze'ye daha küçük gemilerle insani yardımların taşınacağını bildirdi.

        "Biz konuşurken bir gemi Kıbrıs'tan Gazze'nin kuzeyine doğru yola çıkıyor" ifadesini kullanan von der Leyen, geminin gıda yüklü olduğunu söyledi.

        AB Komisyonu Başkanı, GKRY, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD ve Birleşik Krallık'la çalıştıklarını belirterek, "Bu deniz koridoru tam olarak faaliyete geçtiğinde Gazze'ye sürekli, düzenli ve sağlam bir yardım akışını garanti edebilir. 2005'ten bu yana ilk kez bir gemiye Gazze'ye yardım ulaştırma yetkisi veriliyor" diye konuştu.

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        Gazze'deki duruma değinen von der Leyen, "Sahadaki durum her zamankinden daha dramatik ve artık kritik bir eşiğe ulaştı. Açlıktan ölen çocukların haberlerini hepimiz gördük. Bu, olamaz. Bunu durdurmak için elimizden geleni yapmalıyız. Gazze'ye yardım ulaştırmanın ne kadar zor olduğunu herkes biliyor. İhtiyaç sahibi insanlara ulaşmak için tüm yolların kullanılması gerekiyor. İşte tam bu noktada deniz koridoru devreye giriyor” dedi.

        "SİVİLLER KORUNMALI"

        Kargoların BAE ve diğer ortaklar tarafından finanse edileceğini aktaran AB Komisyonu Başkanı, GKRY'nin Larnaka limanındaki hareketleri yöneteceğini, AB'nin Avrupa'dan gönderilen ürünlerin koridordan akışını finanse ve koordine edeceğini bildirdi.

        Von der Leyen, insani yardımların sorunu çözmeye tek başına yardımcı olmayacağını vurgularken, "Elbette İsrail'in kendisini savunma ve Hamas'a karşı savaşma hakkı var. Ancak uluslararası hukuka uygun olarak sivillerin korunması her zaman sağlanmalıdır. Şu anda yeterli insani yardım akışını yeniden sağlamanın tek yolu var. Gazze'nin sürdürülebilir bir ateşkese imkan verecek acil bir insani araya ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.

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        Bugün itibarıyla Gazze'ye desteği artırmak amacıyla AB'nin Sivil Koruma Mekanizması'nın aktive edildiğini duyuran von der Leyen, detaylı bilgi paylaşmadı.

        Komisyon Başkanı, "Tüm üye ülkeleri Gazze'ye istikrarlı ve anlamlı bir yardım sağlanmasına izin vermek için varlıklarıyla katkıda bulunmaya teşvik ediyorum” ifadelerini kullandı.

        İSRAİL SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 112 Filistinli öldürüldü, 72 bin 760 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Filistin
        #Avrupa Birliği
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