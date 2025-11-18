Habertürk
        Avrupa borsaları düşüşle kapandı

        Avrupa borsaları düşüşle kapandı

        Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 21:23 Güncelleme: 18.11.2025 - 21:23
        Avrupa borsaları düşüşle kapandı
        Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,76 değer kaybıyla 561.62 puan oldu.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,27 azalarak 9,552.3, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,12 gerileyerek 42,838.64, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,86 düşerek 7,967.93 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,77 değer kaybederek 23,173.05 puandan kapandı.

        Avro/dolar paritesi, TSİ 20.43 itibarıyla yüzde 0,138 düşüşle 1.157 oldu.

        Avrupa borsaları, yapay zeka hisselerine yönelik yenilenen endişeler nedeniyle küresel piyasalardaki sert çekilmeye paralel şekilde günü düşüşle tamamladı.

        Teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme ve büyük teknoloji şirketlerinin artan borçlanmalarıyla yapay zeka hisselerine yönelik endişeler artmış durumda.

        Piyasalarda ayrıca bu yıl yapay zekayla ilgili hisselerdeki düşüşe öncülük eden Nvidia'nın yarın açıklanacak son bilançosu bekleniyor.

        Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugün 2025 Denetleyici İnceleme ve Değerlendirme Süreci (SREP) sonuçlarını ve 2026-2028 yılları için denetimsel önceliklerini yayımladı. ECB, Avro Bölgesi’ndeki bankaları benzeri görülmemiş yüksek riskler konusunda uyardı.

        ECB'ye göre, Avrupa bankaları, dijitalleşme ve banka dışı kuruluşların rekabeti nedeniyle artan jeopolitik riskler ve yeni rekabet modelleriyle karakterize edilen zorlu bir ortamda faaliyet göstermeye devam ediyor.

