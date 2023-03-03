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Avrupa borsaları yükselişle açıldı 

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı 
AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artarak 462, puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 yükselerek 15.414 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.959 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 7.311 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 9.371 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 27.583 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi dün yüzde 0,6'lık düşüşle 1,06'dan kapanmasının ardından bugün 1,0620'den işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, resesyon riskinin azaldığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaz aylarında faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ile pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Avrupa'da dün şubat ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarına devam edeceği tahminlerinin güçlendiğini anımsatan analistler, halihazırda ECB'nin yüzde 3 düzeyindeki faizleri yüzde 4'ün üzerine çıkarmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, Almanya, Fransa ve İngiltere'de tahvil faizlerinin de yüksek seviyelerini koruduğuna dikkati çekerek, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi verilerinin izleneceğini ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ocakta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 2,1 artarak beklentileri aşarken, ithalat ise yüzde 3,4 azalarak tahminlerin altında kaldı. Böylece ülkede dış ticaret fazlası 16,7 milyar avroya yükseldi.

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