        Avrupa borsaları, faiz kararlarının ardından banka hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı

        Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararları ile ABD enflasyon verilerinin ardından banka hisseleri öncülüğünde haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

        18.12.2025 - 21:08
        Avrupa borsaları yükselişle kapandı
        Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,96 değer kazanarak 585.35 puan oldu. Banka hisseleri ortalama yüzde 1,15 değer kazandı. Savunma şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 0,96 yükseldi. Otomotiv ve yedek parça endeksi yüzde 0,20, petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri de 0,60 yükseliş gösterdi.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 artışla 9,837.77 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 yükselerek 8,150.64 puana çıktı.

        İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,96 değer kazanarak 44,468.28 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 1 artarak 24,199.5 puana çıktı.

        Avro ve dolar paritesi TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,17 düşüşle 1.172 seviyesinden işlem gördü.

        Faiz kararları yatırımcıların odağında

        Avrupa tarafında yatırımcıların odağında merkez bankalarının faiz kararı ve ABD'de enflasyon verisi vardı.

        ECB, BoE, İsveç Merkez Bankası ve Norveç Merkez Bankası yılın son faiz kararlarını açıkladı.

        BoE, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti. Bu hamle ile İngiltere'nin politika faiz oranı neredeyse üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

        ECB, bankalar ve tasarruf sahipleri için hayati önem taşıyan mevduat faiz oranını yüzde 2'de tutarken, İsveç Merkez Bankası ve Norveç Merkez Bankası da faiz oranlarını sabit bıraktı.

        ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda iki aylık dönemde yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

        Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda eylül ayına göre yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

        ABD'de, beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin ardından hisse senetleri yükseliş kaydetti.

