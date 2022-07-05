Avrupa borsaları yükselişte

AA

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,39 artışla 410,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,49 değer kazancıyla 12.836 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 7.246 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 artışla 5.967 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,32 değer kazancıyla 21.412 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,44 primle 8.198 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,1 azalışla 1,0425 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0417 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, pay piyasalarının resesyon ve enflasyon ikilemi arasında yön arayışına devam ettiğini söyledi.

ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifelerin bir kısmını kaldırabileceğine yönelik haber akışının, piyasalarda risk iştahını sınırlı da olsa desteklediğini ifade eden analistler, konuya ilişkin gelişmelerin pay piyasalarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bölgenin zayıf ekonomileri için geliştirdiği ve İtalya ile Yunanistan gibi ülkelerin tahvil faizlerinin hızla yükselmesi halinde devreye gireceğini belirttiği araç konusunda Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, aracın sadece istisnai durumlarda kullanılması gerektiğini vurguladı.

Analistler, bugün Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Haber Görseli: Reuters