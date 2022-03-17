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Avrupa'da enflasyon şubatta yüzde 5.9'a çıkarak rekor kırdı

Euro Bölgesi'nde, şubat ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,9'a çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyon, Belçika'da yüzde 9.5, Çekya'da yüzde 10, Estonya'da yüzde 11.6, Litvanya'da yüzde 14'e çıktı.

Avrupa'da enflasyon şubatta rekor kırdı
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ocak ayında yüzde 5,6 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 6,2'ye yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de ocakta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 5,9 olarak belirlendi.

Böylece, Avro Bölgesi'nde şubat ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Enflasyon, ağustos ayından bu yana her ay son yılların en yüksek seviyesinde ölçülüyor.

Söz konusu şubat ayında, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 3,12 ile enerji ürünlerinden kaynaklandı. Enerjiyi, yüzde 1,04 ile hizmetler, yüzde 0,90 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,81 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon, şubat ayında Almanya'da yüzde 5,5, Fransa'da yüzde 4,2, İspanya'da yüzde 7,6, İtalya'da yüzde 6,2, Hollanda'da yüzde 7,3, Belçika'da yüzde 9,5, Çekya'da yüzde 10, Estonya'da yüzde 11,6, Litvanya'da yüzde 14 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.

Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlardaki yükseliş dikkati çekiyor.

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