Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri sürüyor

Gazze'deki yıkımın Batı'nın sağladığı silahlarla gerçekleştirildiğinin altını çizen Kenny, "Bu yıkım (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yu ve İsrail'i ifşa etti ve izole hale getirdi. Daha da önemlisi umutsuz hale getirdi. Bu nedenle bu hafta savaşı Lübnan ve İran'a taşıdı. Çünkü Orta Doğu'da daha büyük bir savaş çıkararak ABD ve İngiltere'yi bu savaşa çekmek istiyor." dedi.

Kenny, bu nedenle bugün ilk kez, "Orta Doğu savaşına hayır" pankartı taşıdıklarını belirterek, İngiltere'de bu hafta yaşanan aşırı sağcı şiddet olaylarına işaret etti.