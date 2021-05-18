Avrupa kültür - sanatta normalleşiyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Avrupa ülkelerinde pandemi kapsamında alınan tedbirler, yer yer vaka sayılarının azalması ve aşı olanların sayısının artmasıyla 'kademeli ve temkinli' olarak gevşetiliyor.

Salgının ciddi boyutlara ulaşmasının ardından sıkı tedbirler uygulayan Avrupa ülkeleri, bazı bölgelerde vaka sayılarının düşmesi ve aşı olanların sayısının artmasıyla yeni normalleşme planlarını açıkladı.

Normalleşme süreci içindeki Avrupa ülkelerinde kültür ve sanat etkinliklerinin yerinde icrası şu şekilde düzenlendi.

İngiltere

Kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında sinema, tiyatro ve müzeler 132 günün ardından yeniden açıldı.



Belçika

İlk doz aşıyı olan yetişkin oranının yüzde 50'yi bulması beklenen 9 Haziran'dan itibaren sinemalar ve tiyatrolar açılacak.

İspanya

Kovid-19'a karşı alınan kısıtlamalar kapsamında 25 Ekim-9 Mayıs'ta olağanüstü hal uygulayan İspanya, önlemleri büyük ölçüde gevşeterek normalleşmeye geçişe başladı. Müzeler, sinema ve tiyatrolar sınırlı kapasiteyle açıldı.

İtalya

İtalya'da salgının yayılmasını önlemeye yönelik mart ayında devreye giren sıkı tedbirler, 26 Nisan'da 21 idari bölgeden 15'inin risk seviyesi düşürülerek gevşetilmeye başlamıştı. Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarının son haftalarda 10 binin altına düştüğü ülkede, 17 Mayıs itibarıyla risk seviyesi gerileyen 20 bölge sarı kategoride yer aldı. Sadece kuzeybatıdaki Valle d'Aosta bölgesi turuncu yüksek riskli kategoride kalmaya devam etti.

Ülkenin çok büyük kısmında geçerli olan sarı kategoride tiyatro ve sinemalar yarı kapasiteyle hizmet veriyor.

Avusturya

İkinci dalganın etkili olmaya başladığı Kasım 2020'den itibaren restoran, otel, kültür ve turizm merkezlerinin faaliyetlerine ara verilirken, 20.00-00.60'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Yarından itibaren kültür merkezleri belirli önlemler kapsamında hizmet vermeye başlayacak.

Çekya

Salgının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden Çekya'da kültürel etkinlik merkezleri yeniden açıldı.

Fransa

Fransa'da Kovid-19 tedbirleri dört aşamada gevşetiliyor. 3 Mayıs'ta gündüz saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat yasağı kaldırılırken 19 - 06 saatlerindeki sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Ülkede yarından itibaren müzeler, tiyatro salonları ve sinemalar yeniden açılacak.

Macaristan

Nüfusunun yarısından fazlasına aşı uygulayan Macaristan'da daha önce alınmış olan birçok tedbir kademeli olarak kaldırıldı. Müzeler, tiyatrolar, sinemalar ve kütüphaneler açıldı.

Hollanda

Hollanda'da hükümet, yarından itibaren Kovid-19 tedbirlerindeki gevşeme planında ikinci aşamaya geçecek. İkinci aşamada gevşetilen tedbirler kapsamında müzik, dans ve sanat okullarının yanı sıra açık hava tiyatroları ve müzeleri yarın açılacak.