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'Avrupa'da mali harcamalar 2021 ve 2022'de sürmeli'

ECB Başkanı Christine Lagarde koronavirüs sebebiyle Euro Bölgesi ülkelerinin bu yıl ve gelecek sene mali harcamalara devam etmesi gerektiğini belirtti

'Avrupa'da mali harcamalar 2021 ve 2022'de sürmeli'
Reuters

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Euro Bölgesi ülkelerinin koronavirüs salgınının neden olduğu kalıcı hasarlardan korunmak için bu yıl ve 2022'de mali harcamalarını sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Lagarde Economist ile yaptığı online söyleşide, bazı ekonomik kısıtlamaların yılın ikinci yarısına kadar devam edebilecek olması nedeniyle, AB liderlerini 750 milyar euroluk yeni harcama paketini başlatmaya çağırdı.

Lagarde ayrıca gerekirse pandemi acil durum satın alma programının (PEPP) büyüklüğünü artırabileceklerini de söyledi.

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