Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde otomobil satışları, 2022 Haziran ayında yüzde 15.4 oranında daraldı ve 886 bin 510 bin adet şeklinde gerçekleşti. Bu sonuçlar ile birlikte, kıtadaki otomobil satışları Haziran ayında 1996 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, geçtiğimiz ay Avrupa'da en fazla kan kaybeden ülkeler arasında Almanya, İtalya ve Fransa gibi büyük pazarlar geldi.

Almanya otomobil pazarı Haziran'da yüzde 18, İtalya yüzde 15 ve Fransa yüzde 14 seviyesinde geriledi. Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere pazarı ise yüzde 24 oranında daraldı.

Kıtada yılın ilk yarısında ise otomobil satışları yüzde 14 azaldı ve 4.6 milyon adette kaldı. İtalya pazarı Ocak-Haziran döneminde yüzde 23, Fransa yüzde 16 ve Almanya pazarı da yüzde 11 oranında daraldı.

ACEA'dan yapılan açıklamada, bu sonuçlarda tedarik sorunlarının etkili olduğu, söz konusu sıkıntılar nedeniyle yeterli sayıda araç üretilemediği vurgulandı.

TÜRKİYE 6'INCI SIRADA

Avrupa pazarına, AB (26),UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre bakıldığında ise, pazarın 2021 Haziran ayına göre yüzde 16.8 azaldığı ve toplam 1 milyon 66 bin 137 adet seviyesinde gerçekleştiği görülüyor.

Otomobil satışları Avrupa pazarına, AB (26),UK ve EFTA ülkeleri toplamında, 2022 Ocak-Haziran döneminde ise yüzde 13.7 azalarak 5 milyon 597 bin 656 adet seviyesinde gerçekleşti.

2022 Haziran ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.3 azalış ve

278 bin 282 adetle Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ıncı ülke olarak yer aldı.

Türkiye'de otomobil satışları Haziran'da yüzde 3 oranında artarak 64 bin adedi geçerken, toplam pazar da yüzde 1 artışla 80 bin 652 adede yükselmişti.

EN ÇOK DARALMA HIRVATİSTAN'DA

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2022 Haziran ayında geçen yılın aynı

ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 28.4 ile Hırvatistan, yüzde 27.8 ile Litvanya ve yüzde 27. 7 ile İsveç oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 35.7 ile İzlanda ve yüzde 6.2 ile Letonya oldu.

Avrupa'da 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 25.1 ile Litvanya, yüzde 23. 8 ile Danimarka ve yüzde 23.3 ile Finlandiya oldu.

Ocak-Haziran döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 53.4 ile İzlanda, yüzde 23.1 ile Romanya ve yüzde 13.3 ile Bulgaristan oldu.