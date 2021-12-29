Avrupa'da rekor vaka sayıları! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Koronavirüsün Omicron varyantı sebebiyle dünyada vaka sayılarında artış gözlemlenirken, son 24 saat içinde İngiltere ve Fransa'da en yüksek günlük vaka sayıları kaydedildi.

İNGİLTERE

İngiltere'de son 24 saatte 129 bin 471 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 129 bin 471 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka oldu.

Açıklanan sayı, Noel ve sonrasındaki tatiller nedeniyle İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki vakaları kapsamıyor. Buna rağmen, 25 Aralık'ta kaydedilen 122 bin 186'lık rekor vaka sayısı geçildi.

İngiltere'de hükümet, dün artan vakalara rağmen yeni yıldan önce yeni kısıtlama getirmeme kararı almıştı. Ancak Galler'de gece kulüplerinin kapatılması ve İskoçya'da da sosyalleşmenin sınırlandırılması kararlaştırılmıştı.

FRANSA

Fransa’da son 24 saatte 179 bin 807 vaka ile, Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 179 bin 807 Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 242 kişi yaşamını yitirdi.

Hastanelerde halen 3 bin 416'sı yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 405 kişi tedavi görüyor.

Ülkedeki günlük pozitif vaka sayısı, 100 bini, ilk olarak 25 Aralık’ta aşmıştı.

Hükümetin, sağlık ruhsatından aşı ruhsatına geçişi de kapsayan Kovid-19'la mücadele için yeni yasa tasarısı, gelecek günlerde Parlemento’da görüşülecek.

İTALYA

İtalyan sağlık yetkilileri, hükümete Covid-19 karantinalarının ve kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda çağrıda bulunarak bu karantinaların günlük hayatı felce uğratabileceği ve ülkede salgının başlangıcında yaşanan kaosun yeniden yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Sağlık yetkilileri, 31 Aralık’a kadar yılbaşı kutlamalarının yasak olacağı ve eğlence mekanlarının kapalı kalacağı ülkede temaslı ve aşılı kişilerin 7 gün, aşılı olmayanların ise 10 gün karantinada kalma zorunluluğunun dalga dalga yayılacak bir kapanmaya neden olacağı görüşünde.

İtalya’da geçtiğimiz Cumartesi günü Covid-19 vaka sayısı 54 bin 762'ye yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

AVUSTRALYA

Diğer yandan Avustralya’da da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış hız kesmeden sürerken, dün ilk kez 11 bin 264’e yükselen günlük vaka sayıları bugün de 18 bin 221’e çıkarak yeni yüksek seviyesine ulaştı.

Delta ve Omicron varyantlarının en fazla etkilediği eyaletlerden olan Yeni Güney Galler’de (NSW) 11 bin 201, Victoria’da 3 bin 767, Queensland’da 1589, Güney Avustralya’da 1471, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 138, Tazmanya’da 55 kişide Kovid-19 tespit edildi. Böylece 18 bin 221'le günlük en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Toplam 99 bin 414 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 129’u yoğun bakımda olmak üzere 1146 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Öte yandan ilk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020’de tespit edildiği Avustralya’da bugüne kadar virüse yakalananların sayısı 341 bin 506’ya ulaşırken, 2 bin 210 kişi hayatını kaybetti.