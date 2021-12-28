Avrupa'da yeniden kısıtlamalar! 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Koronavirüsün Omicron varyantı sebebiyle dünyada vakalar artarken, bazı ülkelerde yılbaşı dönemiyle birlikte yeni kısıtlamalar alınırken, bazı ülkeler vatandaşları tedbirlere uymaya çağırdı.

FRANSA

Fransa'da koronavirüs önlemleri daha da sıkılaştırılacak, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olmayacak ve okullar tatil olacak.

Fransa Başbakanı Jean Castex'in 17 Ocak'a kadar kapalı alanlarda gerçekleşen toplanmaların 2 bin, açık havadaki toplanmaların 5 bin kişiyle sınırlı olacağını ve mümkünse haftada üç gün evden çalışmanın zorunlu olacağını duyurdu.

Halka açık yerlerde yiyecek ve içecek tüketimi yasaklanacak, toplu taşıma araçlarında yolcular için maske zorunlu hale geldi.

Fransa’da 25 Aralık’ta tespit edilen vaka sayısı 104 bin 611 olarak, can kaybı ise 84 olarak açıklandı.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşik Krallık'ta yeni yıldan önce yeni Covid-19 kısıtlamaları getirmeyeceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Sajid Javid halkı açık havada veya iyi havalandırılmış bir alanda kutlama yapmak gibi gönüllü önlemler almaya çağırdı.

Ülkede 24 Aralık’ta açıklanan 122 bin 186 vakadan sonra 25 ve 26 Aralık’ta günlük vaka sayıları açıklanmadı.

YUNANİSTAN

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, 3 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak yeni kısıtlamalara ilişkin bilgi verdi.

Plevris, 24 Aralık'tan itibaren market ve toplu taşımada kullanımı zorunlu hale gelen yüksek korumalı maskelerin, 3 Ocak 2022'den itibaren yeme içme sektöründeki çalışanlar için de zorunlu olacağını duyurdu.

KN95 veya FFP2 tipi maskenin bulunmaması halinde çift maske takılması gerektiğini aktaran Plevris, bu uygulamanın diğer kalabalık alanlar için de tavsiye edildiğini kaydetti.

Plevris, yeme içme sektörü ve eğlence mekanlarının da gece yarısından sonra hizmet vermeyeceğini, ayakta müşteri kabul edilmeyeceğini ve her masada azami 6 kişinin oturmasına izin verileceğini ifade etti.

Spor etkinliklerindeki seyirci sayısına ilişkin de kısıtlama getirileceğini duyuran Plevris, izleyici sayısının yüzde 10'a düşürüleceğini ve azami izleyici sayısının bine sabitleneceğini açıkladı.

Thanos Plevris, huzurevi ve bakımevi ziyaretlerinin de ancak PCR testi ile gerçekleşebileceğini belirterek, hastane ziyaretlerine de kısıtlama getirileceğini bildirdi.

Uzaktan çalışma yönteminin kamu sektöründen sonra özel sektörde de uygulanacağını söyleyen Plevris, iş başlangıç saatlerinin tüm çalışanlar için aynı olmayacağı "vardiyalı" sisteme de geçileceğini aktardı.

ALMANYA

Reuters'ın aktardığına göre, Almanya aşılı kişiler için özel toplantıları en fazla 10 kişiyle sınırlandırdı ve gece kulüpleri kapatıldı.

Hamburg'da yılbaşı gecesi için 1'de sokağa çıkma yasağı getirdi.

Öte yandan, Avustralya ve Kanada'da da bazı önlemlerin alındığı açıklandı.

YILBAŞI PARTİLERİ YASAK

Kanada'nın British Columbia bölgesinde 23 Aralık'tan 18 Ocak'a kadar kapalı alandaki tüm toplantılar (Yılbaşı partileri, düğünler ve cenazeler dahil) yasaklandı. Sasketchawan'da ise kişilerin kapalı alanlarda toplantılarda maske takması gerekiyor.

Reuters'in bildirdiğine göre, Avustralya'da Omicron nedeniyle ilk ölümünün kaydedilmesiyle, sağlık yetkilileri hastanelerin üzerindeki baskının artacağını düşünerek yeni kısıtlamalar uygulamaya karar verildi.