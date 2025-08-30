Avrupa'da transfer dönemi ne zaman bitiyor? UEFA kadro listesi bildirimi ne zaman sona eriyor?
Ülkemizde 30 Haziran Avrupa'da 1 Temmuz tarihinde başlayan transfer döneminin sonuna gelindi. Bilindiği gibi yaz transfer dönemi Türkiye'de Avrupa'ya göre daha geç bir tarihte sona ermektedir. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, Samsunspor UEFA kadro listesi bildiriminde bulunmak zorundalar. Peki, Avrupa'da transfer dönemi ne zaman bitiyor? UEFA kadro listesi bildirimi ne zaman sona eriyor? İşte detaylar...
Yaz transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor. TFF tarafından belirlenen tarihlerde transfer çalışmalarını yürüten takımlar, yeni transferlerle takımlarına güç katıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaz transfer döneminin sona ereceği tarihi yaptığı açıklama ile duyurdu. Peki, Avrupa'da ve Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? UEFA kadro listesi bildirimi hangi gün sona eriyor? İşte ayrıntılar...
SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında 2025-2026 futbol sezonu için transfer ve tescil dönemlerini belirledi.
Resmi açıklamaya göre, Süper Lig’de yaz transfer dönemi olarak bilinen Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başladı. 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek. Bu tarihler, kulüplerin yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için yaklaşık 2,5 ay gibi bir süreye sahip olacağı anlamına geliyor.
AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Avrupa'da transfer dönemi 1 Eylül Pazartesi günü sona erecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?
UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalan takımların kadro bildirimlerini en geç 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece Türkiye saati ile 01.00'e kadar bildirmeleri gerekiyor.