Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İngiltere'nin Liverpool ile Tottenham takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak.

Final maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Robert Vukan'ın yapacağı maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, dördüncü hakem olarak görevlendirildi.

EN BAŞARILISI REAL MADRID

2018-2019 sezonunun yarın yapılacak Liverpool-Tottenham finaliyle sona ereceği UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ekip unvanını, İspanya'nın Real Madrid takımı sürdürüyor.

İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.

LIVERPOOL 9'UNCU, TOTTENHAM İLK FİNALİNDE

Bu yılın finalistlerinden Liverpool ise turnuvanın en tecrübeli takımları arasında yer alıyor. İngiltere temsilcisi, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yılında kupaya uzandığı turnuvada, 1985, 2007 ve 2018 finallerini ise kaybetti.

Avrupa arenasındaki en başarılı sezonunu geçiren Liverpool'un rakibi Tottenham ise tarihinde ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmaya çalışacak.

UEFA Kupası'nı 1971-72 ve 1983-84 sezonlarında kazanan Londra ekibi, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda ise 1962-63 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı.

40 FARKLI TAKIM FİNAL OYNADI

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında, bugüne kadar 40 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

FİNALİSTLER VE KUPA SAYILARI

Organizasyon tarihinde finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:

TAKIM FİNAL KUPA Real Madrid 16 13 Milan 11 7 Liverpool 9 5 Bayern Münih 10 5 Barcelona 8 5 Ajax 6 4 Inter 5 3 Manchester United 5 3 Juventus 9 2 Benfica 7 2 Nottingham Forest 2 2 Porto 2 2 Celtic 2 1 Hamburg 2 1 Steaua Bükreş 2 1 Marsilya 2 1 Chelsea 2 1 Borussia Dortmund 2 1 Feyenoord 1 1 Aston Villa 1 1 PSV Eindhoven 1 1 Kızılyıldız 1 1 Atletico Madrid 3 0 Valencia 2 0 Reims 2 0 Fiorentina 1 0 Eintracht Frankfurt 1 0 Partizan 1 0 Panathinaikos 1 0 Leeds United 1 0 Saint-Etienne 1 0 Borussia Mönchengladbach 1 0 Club Brugge 1 0 Malmö 1 0 Roma 1 0 Sampdoria 1 0 Bayer Leverkusen 1 0 Monaco 1 0 Arsenal 1 0 Tottenham 1 0

İSPANYOLLARDAN 18 KUPA

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanyol ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İtalyanlar ve İngilizler 12'şer, Almanlar 7, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.

ÜLKE ŞAMPİYON FİNAL İspanya 18 29 İtalya 12 28 İngiltere 12 20 Almanya 7 17 Hollanda 6 8 Portekiz 4 9 Fransa 1 6 Romanya 1 2 İskoçya 1 2 Yugoslavya 1 2 Belçika 0 1 Yunanistan 0 1 İsveç 0 1

FİNALLER

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:

SEZON ŞAMPİYON FİNALİST SONUÇ 1955-56 Real Madrid Reims 4-3 1956-57 Real Madrid Fiorentina 2-0 1957-58 Real Madrid Milan 3-2 (Uzatma) 1958-59 Real Madrid Reims 2-0 1959-60 Real Madrid Eintracht Frankfurt 7-3 1960-61 Benfica Barcelona 3-2 1961-62 Benfica Real Madrid 5-3 1962-63 Milan Benfica 2-1 1963-64 Inter Real Madrid 3-1 1964-65 Inter Benfica 1-0 1965-66 Real Madrid Partizan 2-1 1966-67 Celtic Inter 2-1 1967-68 Manchester United Benfica 4-1 (Uzatma) 1968-69 Milan Ajax 4-1 1969-70 Feyenoord Celtic 2-1 (Uzatma) 1970-71 Ajax Panathinaikos 2-0 1971-72 Ajax Inter 2-0 1972-73 Ajax Juventus 1-0 1973-74 Bayern Münih Atletico Madrid 1-1, 4-0 1974-75 Bayern Münih Leeds United 2-0 1975-76 Bayern Münih St. Etienne 1-0 1976-77 Liverpool B.Mönchengladbach 3-1 1977-78 Liverpool Club Brugge 1-0 1978-79 Nottingham Forest Malmö 1-0 1979-80 Nottingham Forest Hamburg 1-0 1980-81 Liverpool Real Madrid 1-0 1981-82 Aston Villa Bayern Münih 1-0 1982-83 Hamburg Juventus 1-0 1983-84 Liverpool Roma 1-1 (4-2 pen.) 1984-85 Juventus Liverpool 1-0 1985-86 Steaua Bükreş Barcelona 0-0 (2-0 pen.) 1986-87 Porto Bayern Münih 2-1 1987-88 PSV Eindhoven Benfica 0-0 (6-5 pen.) 1988-89 Milan Steaua Bükreş 4-0 1989-90 Milan Benfica 1-0 1990-91 Kızılyıldız Marsilya 0-0 (5-3 pen.) 1991-92 Barcelona Sampdoria 1-0 (Uzatma) 1992-93 Marsilya Milan 1-0 1993-94 Milan Barcelona 4-0 1994-95 Ajax Milan 1-0 1995-96 Juventus Ajax 1-1 (4-2 pen.) 1996-97 Borussia Dortmund Juventus 3-1 1997-98 Real Madrid Juventus 1-0 1998-99 Manchester United Bayern Münih 2-1 1999-00 Real Madrid Valencia 3-0 2000-01 Bayern Münih Valencia 1-1 (5-4 pen.) 2001-02 Real Madrid Bayer Leverkusen 2-1 2002-03 Milan Juventus 0-0 (3-2 pen.) 2003-04 Porto Monaco 3-0 2004-05 Liverpool Milan 3-3 (6-5 pen.) 2005-06 Barcelona Arsenal 2-1 2006-07 Milan Liverpool 2-1 2007-08 Manchester United Chelsea 1-1 (6-5 pen.) 2008-09 Barcelona Manchester United 2-0 2009-10 Inter Bayern Münih 2-0 2010-11 Barcelona Manchester United 3-1 2011-12 Chelsea Bayern Münih 1-1 (4-3 pen.) 2012-13 Bayern Münih Borussia Dortmund 2-1 2013-14 Real Madrid Atletico Madrid 4-1 (Uzatma) 2014-15 Barcelona Juventus 3-1 2015-16 Real Madrid Atletico Madrid 1-1 (5-3 pen.) 2016-17 Real Madrid Juventus 4-1 2017-18 Real Madrid Liverpool 3-1

TOTTENHAM VE LIVERPOOL AVRUPA'DA 3. KEZ RAKİP

Tottenham ile Liverpool, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İngiliz temsilcileri Tottenham ile Liverpool, yarın TSİ 22.00'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Tottenham, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyor. Liverpool ise 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi kupasını Real Madrid'e kaptırdıktan bir yıl sonra bir kez daha adını finale yazdıran Liverpool ile Tottenham, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.

1972-73 sezonundaki UEFA Kupası yarı finali ilk maçını 1-0 Liverpool, rövanşını ise 2-1 Tottenham kazandı. Tarafların 2'şer defa fileleri havalandırdığı eşleşmenin galibi, deplasmanda gol atmanın avantajıyla Liverpool oldu.

LIVERPOOL, TOTTENHAM'A SON 14 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Tottenham ile Liverpool arasında daha önce 170 resmi maç oynandı. Bu maçların 79'unu Liverpool, 48'ini Tottenham kazandı. 43 karşılaşma ise berabere bitti.

Son yıllarda Tottenham'a karşı büyük üstünlük kuran Liverpool, aralarındaki son 14 müsabakanın 9'unu kazandı ve sadece birini kaybetti.

Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı 2 maç da Liverpool'un galibiyetiyle sonuçlandı. Liverpool, hem 15 Eylül 2018'de deplasmanda hem de 31 Mart'ta sahasında oynadığı lig maçlarını 2-1 kazandı.

İki takım, daha önce yalnızca bir turnuva finalinde karşılaştı. 1982 İngiltere Lig Kupası finalinde Tottenham'ı uzatma sonunda 3-1 yenen Liverpool, şampiyonluğa ulaştı.

DEVLER LİGİ'NDE 2. İNGİLİZ FİNALİ

2019 finali, 2008'deki Manchester United-Chelsea finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 2'nci Şampiyonlar Ligi maçı olacak.

İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası finali de göz önünde bulundurulduğunda 3'üncü defa Avrupa kupalarında karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler, 2000'deki Real Madrid-Valencia (İspanya),2003'teki Milan-Juventus (İtalya),2008'deki Manchester United-Chelsea (İngiltere),2013'teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya),2014 ve 2016'daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya) karşılaşmalarından sonra 7'nci kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.

TOTTENHAM VE LIVERPOOL'UN İNGİLİZLERE KARŞI KARNESİ

Tottenham, Avrupa kupalarında İngiliz kulüpleriyle 8 resmi maç yaptı. Bunların 4'ünü kazanan Tottenham, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

UEFA organizasyonlarında İngiliz takımlarıyla 20 defa karşılaşan Liverpool, bunların 7'sini kazandı. 5 mağlubiyeti bulunan Liverpool'un, 8 maçı da berabere bitti.