Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Avrupa Güreş Şampiyonası: Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

        Avrupa Güreş Şampiyonası: Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

        2026 Avrupa Güreş Şampiyonası Arnavutluk'un başkenti Tiran'da sürerken, yarı final mücadelesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'in Belaruslu rakibi Pavel Hlinchuk, karşılaşma sırasında sportmenlik dışı bir davranış sergileyerek Kayaalp'e tokat attı. Bu hareketin ardından hakemler tarafından diskalifiye edilen Hlinchuk, turnuva dışı kalırken, Rıza Kayaalp adını finale yazdırmayı başardı. Gözler şimdi büyük bir merakla beklenen final karşılaşmasına çevrildi; gelişmeler yakından izleniyor. Peki Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli gururumuz Rıza Kayaalp, başarılı performansıyla yoluna devam ediyor. Finale yükselen Kayaalp’in şampiyonluk için çıkacağı son karşılaşma, milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Rıza Kayaalp’in final mücadelesi 21 Nisan Salı günü saat 18.00’de başlayacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak.

        3

        13. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANACAK MI?

        Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde galip gelmesi durumunda kariyerindeki 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
