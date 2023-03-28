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Avrupa Kulüpler Birliği'nden depremzedeler için yardım kampanyası

Avrupa Kulüpler Birliği, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Avrupa Kulüpler Birliği'nden depremzedeler için yardım kampanyası
AA

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) üyelerinin taraftarı oldukları kulüplere ait formalar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım toplamak amacıyla satışa çıkarılacak.

ECA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen genel kurulun ilk gününde tüm üyelerin, tuttukları takımın formasıyla toplantıya katıldığı belirtildi.

Üyelerin giydiği bu formalar, açık artırmayla satışa çıkarılacak. Elde edilecek gelir Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için kullanılacak.

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