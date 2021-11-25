Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam Galatasaray Marsilya maçı ile devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray E Grubu'ndaki 4. maçında Lokomotiv Moskova ile evinde 1-1 berabere kalmış ve liderliğini sürdürmüştü. İşte son haftalar öncesi grupta görünüm...
AVRUPA LİGİ E GRUBU 4. HAFTA PUAN DURUMU
1- Galatasaray / 8 Puan
2- Lazio / 5 Puan
3- Marsilya / 4 Puan
4- L.Moskova / 2 Puan
Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:
25 Kasım: (5. Hafta)
Galatasaray-Olympique Marsilya
L. Moskova-Lazio
9 Aralık: (6. Hafta)
Lazio-Galatasaray
Marsilya-L.Moskova
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