Avrupa Ligi gol krallığında iki Faslı zirvede!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, adını son 16 takım arasına yazdırdı.

​​​​​​​Sarı-lacivertlilerde, 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesyri de bir gol atarken gol krallığı yarışında zirve takibini ikinci sırada sürdürdü.

Fenerbahçe, son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde gol krallığı yarışında En-Nesyri dışında 6 golü bulunan 3 oyuncu daha olmasına rağmen takımları organizasyona veda etti.

En-Nesyri, son 16 turuna kadar organizasyonda 6 gol kaydetti ve 7 golü bulunan Ayoub El Kaabi'yi yakın takibine devam etti.

Olympiakos, son 16 turunda Fenerbahçe ya da Norveç'in Bodo/Glimt takımıyla eşleşecek.

Faslı forvet, geçen sezon da 11 gol ile UEFA Konferans Ligi'nde gol kralı olmuştu.

Yunanistan ekibi Olympiakos'un 31 yaşındaki Faslı forveti Ayoub El Kaabi, organizasyonda şimdiye kadar 7 gol attı ve gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

OSIMHEN'DEN DE 6 GOL

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in de UEFA Avrupa Ligi'nde 6 gol atmasına rağmen sarı-kırmızılı takım organizasyona veda ettiği için Nijeryalı golcüsünün gol krallığı yarışı da sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak organizasyonda son 16 turuna çıkma başarısı gösteremedi.

VARGA VE SAMU

Macar ekibi Ferencvaros'ta forma giyen forvet oyuncusu Barnabas Varga da organizasyonu bu sezon 6 gol ile kapattı. Ferencvaros, son 16 play-off turunda elendi.

Portekiz'in Porto takımında forma giyen Nijerya asıllı İspanyol golcü Samu Aghehowa da UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kaydetti. Son 16 turuna çıkma başarısı gösteremeyen Porto'da Aghehowa'nın da gol krallığı mücadelesi de sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışında son 16 turu öncesindeki ilk 5 sıra şu şekilde: