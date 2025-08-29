Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için beklenen gün geldi. Avrupa Ligi'nde lig aşamasının eşleşmeleri bugün belli olacak. Sarı-lacivertliler, kurada 2. torbada yer alacak. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakipleri netlik kazanacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri ve torbası belli oldu. Bugün gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile sarı-lacivertlilerin rakipleri netleşecek. Bu sebeple UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri kimler, kaçıncı torbada? İşte detaylar…
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 29 Ağustos 2025 Cuma bugün gerçekleştirilecek.
Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da yapılacak kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, Fenerbahçe TV ve UEFA TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
Kuranın ayrıca TRT Spor'dan da yayınlanması bekleniyor.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE LİNKİ
https://www.uefa.tv/home
https://www.fenerbahce.org/fenerbahcetv/canliyayin
https://www.trtspor.com.tr/yayin-akisi/trt-spor
FENERBAHÇE KAÇINCI TORBADA?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin lig etabındaki rakipleri bugün çekilecek kura sonrası belli olacak.
Sarı-lacivertliler, kura çekimine 2. torbadan katılacak.
İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TORBALAR VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
1. Torba
Roma
Porto
Rangers
Feyenoord
Lille
Dinamo Zagreb
Real Betis
Salzburg
Aston Villa
2. Torba
FENERBAHÇE
Braga
Kızılyıldız
Lyon
PAOK
Viktoria Plzen
Ferencvaros
Celtic
Maccabi Tel Aviv
3. Torba
Young Boys
Basel
Midtjylland
Freiburg
Ludugorets
Nottingham Forest
Sturm Graz
FCSB
Nice
4. Torba
Bologna
Celta Vigo
Stuttgart
Panathinaikos
Malmö
Go Ahead Eagles
Utrecht
Genk
Brann