        Haberler Bilgi Spor AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Torbalar belli oldu! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri

        Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için beklenen gün geldi. Avrupa Ligi'nde lig aşamasının eşleşmeleri bugün belli olacak. Sarı-lacivertliler, kurada 2. torbada yer alacak. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakipleri netlik kazanacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 13:02 Güncelleme: 29.08.2025 - 13:03
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri ve torbası belli oldu. Bugün gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile sarı-lacivertlilerin rakipleri netleşecek. Bu sebeple UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri kimler, kaçıncı torbada? İşte detaylar…

        2

        UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 29 Ağustos 2025 Cuma bugün gerçekleştirilecek.

        Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da yapılacak kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.

        3

        UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

        UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, Fenerbahçe TV ve UEFA TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

        Kuranın ayrıca TRT Spor'dan da yayınlanması bekleniyor.

        4

        UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE LİNKİ

        https://www.uefa.tv/home

        https://www.fenerbahce.org/fenerbahcetv/canliyayin

        https://www.trtspor.com.tr/yayin-akisi/trt-spor

        5

        FENERBAHÇE KAÇINCI TORBADA?

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin lig etabındaki rakipleri bugün çekilecek kura sonrası belli olacak.

        Sarı-lacivertliler, kura çekimine 2. torbadan katılacak.

        6

        İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TORBALAR VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        1. Torba

        Roma

        Porto

        Rangers

        Feyenoord

        Lille

        Dinamo Zagreb

        Real Betis

        Salzburg

        Aston Villa

        2. Torba

        FENERBAHÇE

        Braga

        Kızılyıldız

        Lyon

        PAOK

        Viktoria Plzen

        Ferencvaros

        Celtic

        Maccabi Tel Aviv

        3. Torba

        Young Boys

        Basel

        Midtjylland

        Freiburg

        Ludugorets

        Nottingham Forest

        Sturm Graz

        FCSB

        Nice

        4. Torba

        Bologna

        Celta Vigo

        Stuttgart

        Panathinaikos

        Malmö

        Go Ahead Eagles

        Utrecht

        Genk

        Brann

        7

        2025/26 AVRUPA LİGİ'NDE LİG AŞAMASI MAÇLARI NE ZAMAN?

        1. Maç Günü: 24 ve 25 Eylül 2025

        2. Maç Günü: 2 Ekim 2025

        3. Maç Günü: 23 Ekim 2025 4. Maç

        Günü: 6 Kasım 2025 5. Maç Günü: 27 Kasım 2025 6. Maç Günü: 11 Aralık 2025 7. Maç Günü: 22 Ocak 2026 8. Maç Günü: 29 Ocak 2026

        8
