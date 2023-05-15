Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Dünya Futbolu
ABONE OL

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Barcelona, 2018-2019 sezonundan bu yana ilk, tarihinde 27. kez İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluğa ulaştı

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
AA

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

Serie A'da Napoli'nin şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası La Liga'da da Barcelona ipi göğüsledi. İngiltere'de Manchester City, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

BARCELONA, LA LİGA'DA MUTLU SONA ULAŞTI

Puan tablosunun 2. sırasındaki Real Madrid, yedek oyuncularla sahaya çıktığı Getafe maçını 1-0 kazandı.

Espanyol deplasmanından 4-2 galip ayrılan lider Barcelona, 14 puanlık farkı korudu ve bitime 4 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Katalan ekibi, 2018-2019 sezonundan bu yana ilk, tarihinin 27. lig şampiyonluğunu elde etti.

Atletico Madrid, deplasmanda Elche'ye 1-0 yenildi. Real Sociedad, ağırladığı Girona ile 2-2 berabere kaldı.

La Liga'nın 34. haftasının ardından 85 puanı bulunan Barcelona'yı, Real Madrid 14, Atletico Madrid 16, Real Sociedad ise 23 puan geriden takip etti.

MANCHESTER CİTY, PREMİER LİG ŞAMPİYONLUĞUNA BİR GALİBİYET UZAKTA

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, konuk olduğu Everton'ı 3-0 mağlup ederek ligde art arda 11. galibiyetini aldı.

Zirve yarışındaki Arsenal, sahasında Brighton'a 3-0 yenilerek son 7 maçında 5. puan kaybını yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Newcastle United, konuk olduğu Leeds United ile 2-2 berabere kaldı, Manchester United ise evinde Wolverhampton'ı 2-0 yendi.

Fulham'a 2-0 yenilen Southampton, küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Leicester City-Liverpool maçıyla tamamlanacak Premier Lig'in 36. haftasında 85 puana ulaşan Manchester City ile Arsenal arasındaki fark, 4 puana yükseldi.

Bir maç eksiği bulunan Manchester City'yi, 81 puanlı Arsenal, 66 puana sahip Newcastle United ve Manchester United izledi.

Manchester kentinin mavi formalı ekibi, kalan 3 karşılaşmada bir galibiyet alması halinde şampiyon olacak.

BUNDESLİGA'DA BAYERN MÜNİH SON 2 VİRAJA BİR PUAN ÖNDE GİRDİ

Son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih, seyircisi önünde çıktığı Schalke 04 müsabakasını 6-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Bayern Münih'in ensesindeki Borussia Dortmund da sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 5-2 yendi.

Leipzig, Werder Bremen'i 2-1, ​​​​​​​Union Berlin ise Freiburg'u 4-2 mağlup etti.

Bundesliga'nın 32. haftası sonunda 68 puan toplayan Bayern Münih'i, 67 puanlı Borussia Dortmund, 60 puanlı Leipzig ve 59 puanlı Union Berlin takip etti.

LİGUE 1'İN ZİRVESİNDEKİ PSG FARKLI KAZANDI

Lider PSG, sahasında Ajaccio'yu 5-0 yendi. Bu sonuçla Ajaccio, Angers ve Troyes'dan sonra küme düşen 3. kulüp oldu.

Lens, evinde Reims'i 2-1 yenerek arka arkaya 4. karşılaşmasını kazandı.

Marsilya, Angers'i 3-1 mağlup etti. ​​​​​​​Monaco ise Lille ile golsüz berabere kaldı.

Geçen sezonun şampiyonu PSG, Ligue 1'in 35. haftasının ardından 81 puanla liderliğini sürdürdü. Lens 75, Olimpik Marsilya 73, Monaco ise 65 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

SERİE A'DA JUVENTSU VE INTER KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Şampiyonluğu garantileyen Napoli, Monza deplasmanından 2-0 mağlup döndü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Juventus üst üste 3, Inter ise peş peşe 5. galibiyetini aldı.

Juventus, konuk ettiği Cremonese'yi 2-0, Inter de ağırladığı Sassuolo'yu 4-2 yendi.

Lazio evinde Lecce ile 2-2 berabere kaldı. Geçen sezonun şampiyonu Milan ise deplasmanda Spezia'ya 2-0 kaybetti.

Serie A'nın 35. haftasını 83 puanla geçen Napoli'yi, 69 puana sahip Juventus, 66 puanı bulunan Inter ve 65 puanlı Lazio izledi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'tan deprem bölgesine bir okul daha!
FUTBOL Beşiktaş'tan bir okul daha!
Beşiktaş'ta imzalar atılıyor
FUTBOL Beşiktaş'ta imzalar atılıyor
Son dakika haberi Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu!
FUTBOL Dev maçın hakemi belli oldu!
Barcelona başkanı şampiyonluk sözü: Messi
FUTBOL Barcelona başkanından şampiyonluk sözü!
Ünal Karaman Meclis'te, Gökhan Zan seçilemedi
FUTBOL Karaman Meclis'te, Zan seçilemedi
Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu!
FUTBOL Fenerbahçe'ye yeni golcü!
Göztepe ve Rizespor kader maçında
FUTBOL Göztepe ve Rizespor kader maçında
Galatasaray, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak
FUTBOL Galatasaray, İstanbulspor'a konuk olacak
Avrupa liglerinde şampiyonlar belli olmaya başladı
FUTBOL Avrupa'nın şampiyonları belli olmaya başladı
Juventus galip, Napoli kayıp!
FUTBOL Juventus galip, Napoli kayıp!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.