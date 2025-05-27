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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe Beko şampiyonluğunu kutluyor! - Basketbol Haberleri

        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe Beko şampiyonluğunu kutluyor!

        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de elde ettiği 2'nci şampiyonluğunu kutluyor. Sarı-lacivertli basketbolcuları taşıyan üstü açık otobüs Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan hareket ederek Bağdat Caddesi'ne ve ardından Göztepe Parkı'na ulaştı. Fenerbahçeli taraftarlar yol boyunca meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek verip büyük coşku yaşadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 18:54 Güncelleme: 27.05.2025 - 20:27
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        Avrupa'da tarih yazarak tüm Türkiye’yi gururlandıran Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Euroleague şampiyonluk kutlamaları kapsamında bugün binlerce taraftarıyla buluştu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra saat 17.00’de üstü açık otobüsle hareket eden sarı-lacivertli kafile, Bağdat Caddesi boyunca büyük bir sevgi seli eşliğinde Göztepe Parkı'na ulaştı.

        Yol boyunca meşaleler, marşlar ve tezahüratlarla takımlarını karşılayan taraftarlar, adeta Sarı-lacivert bir kortej oluşturdu.

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        Kafilede yer alan basketbolcular, maskot yellow ve oyuncu aileleri otobüsün üzerinden taraftara el sallayarak kutlamalara coşkuyla eşlik etti. Teknik heyet ve oyuncuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

        BAZI YOLLAR KAPANDI, ALTERNATİF YOLLAR BİLDİRİLDİ

        Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın THY EuroLeague şampiyonluğu kutlaması sebebi ile bazı yollar trafiğe kapatıldı. Program bitimine kadar, Büyükyalı Caddesi Turgut Özal Bulvarı Kesişimi ile Bostancı Meydan arası Sahilyolu (Kadıköy İstikameti) ve Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Bağdat Caddesi Mustafa Mahzar Bey sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar kapandı. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, Turgut Özal Bulvarı (Güney İstikamet) alternatif yollar olarak bildirildi.

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