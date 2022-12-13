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Avrupa Parlamentosu'ndaki rüşvet operasyonunda yeni gelişme: Eva Kaili görevden alındı

Son dakika... Avrupa Parlamentosu'ndaki oylamada yolsuzluk iddiası ile tutuklanan Yunan siyasetçi Eva Kaili'nin başkan yardımcılığı görevinden alınmasına karar verildi

Avrupa Parlamentosu'ndaki rüşvet operasyonunda yeni gelişme: Eva Kaili görevden alındı
AP'deki rüşvet operasyonunda yeni gelişme
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Avrupa Parlamentosu'ndaki oylamada yolsuzluk iddiası ile tutuklanan Yunan siyasetçi Eva Kaili'nin başkan yardımcılığı görevinden alınmasına karar verildi.

Belçika Federal Savcılığı, 9 Aralık'ta, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiği şüphesiyle soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylama Yunan siyasetçi Eva Kaili'nin başkan yardımcılığı görevinden alınmasına karar verildi. Oylamada 625 kişi Kaili'nin görevden alınması yönünde oy verirken, 1 kişi aksi yönde oy kullandı.

AP'DEKİ RÜŞVET OPERASYONU

Belçika polisince, AP'nin başkan yardımcılarından Yunan milletvekili Eva Kaili ile 5 kişinin evlerinde yapılan aramalarda yüksek miktarda nakit para, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti.

Basında çıkan haberlerde, Eva Kaili ve bazı parlamenterlerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldığı iddia edilmiş, Kaili dahil 4 kişinin "yolsuzluk soruşturması" kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kaili ile AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'nın (S&D) eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ve S&D grubundan asistan Francesco Giorgi'nin gözaltına alınanlar arasında yer aldığı aktarılmıştı.

KATAR İDDİALARI REDDETTİ

Katar ise AP'nin bazı ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek için stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Katar Avrupa Birliği Misyonundan yapılan açıklamada, "Basında haberleri çıkan bazı kişilere yönelik suçlamalarla Katar'ın ilişkilendirilme çabalarının kesin bir dille reddedildiği" belirtilmiş, Katar devletinin birtakım iddialarla ilişkilendirildiği bu haberlerin, asılsız olduğu ifade edilmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.


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