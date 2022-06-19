Avrupa tamir tersaneleri birliğine Türk başkan

Avrupa Gemi İnşa ve Deniz Teçhizatçıları (Se Europe) bünyesinde gemi bakım ve onarım tersanelerinin yer aldığı Sea SMRC'nin genel kurulu Hırvatistan'ın Split şehrinde gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk kez bir Türk temsilci Sea SMRC Başkanı olarak seçildi. Önümüzdeki 2 yılı boyunca Sea SMRC'nin başkanlığını yürütecek olan TK Tuzla Tersanesi Pazarlama Müdürü Arda Demirçelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada "SMRC Avrupa'nın en büyük tersanelerinin yer aldığı bir örgüt. Biz de Türk tersaneleri olarak 4-5 yıldır bu gruba üyeyiz. Bu organizasyonda Türk tersanelerinin de Avrupa'nın bir parçası olduğunu göstermek adına gerekli çalışmaları yapıp güzel bir dönem geçireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

SMRC Başkanı olarak otomatik olarak Sea Europe Başkan Yardımcılığı görevine de geldiklerini belirten Demirçelik "Sea Europe Avrupa'da denizcilik sektörünün en önemli kuruluşlarından birisi. Burada da yönetim kurulunda yer almak ve başkan yardımcısı olmak Türkiye'nin Avrupa'daki denizcilik sektöründe bir payı olabileceğini göstermek bizim adımıza çok mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'NIN PARÇASI OLARAK GÖRMÜYORLAR'

Genelde Avrupa'da denizcilik veya başkan konularda çalışmalar yapılırken Türkiye'nin ikinci planda tutulduğuna dikkat çeken Demirçelik sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'yi Avrupa'nın bir parçası olarak görmüyorlar. Bizim bu kurullarda, böyle görevlerde bulunmamız Türkiye'nin de Avrupa'nın bir parçası olduğunu, Avrupa için önemli bir ülke olduğunu onlara göstermek ve kendimizi daha ileri noktalara götürmek için önemli olacak."