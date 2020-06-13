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Bir zamanlar Avrupa'nın öncüleri ve 'Avrupa imparatorluğunun' mimarları olarak görülen isimler bugün yeniden kıtanın gündeminde bir numaraya oturmuş durumda. Ancak bu kez saygı veya minnetle değil öfkeyle anılıyorlar...

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler, hızla Avrupa'nın önemli kentlerine yayılmıştı. Avrupa'daki gösterilere damga vuran ise sömürge döneminin önemli isimlerinin kent merkezlerinde bulunan heykellerine yönelik yapılan saldırılar oldu.

İngiltere'de 17. yüzyılda köle tüccarlığı yapan Edward Colston'ın Bristol'daki heykelinin devrilerek nehre atılmasıyla başlayan hareket, Belçika'da Kral 2. Leopold'un heykellerine düzenlenen saldırılarla devam etti.

İngiltere'de göstericiler, 60 heykelden oluşan bir 'kara liste' oluştururken, bu liste açılan bir internet sitesinde heykellerin konumları ve hikayeleriyle birlikte paylaşıldı.

CHURCHILL VE KOLOMB DA HEDEFTE

İngiltere'de heykel yıkma tartışmaları, bazı muhafazakar çevrelerin tepkisini de çekerken, en çok tartışma yaratan konu Winston Churchill heykeline yönelik saldırılar oldu.

İngiliz hükümeti, Londra'da bulunan Churchill heykelinin hafta sonu yapılacak gösteriler öncesinde demir plakalarla kapatırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Churchill heykelinin risk altında olmasının 'absürt ve utanç verici' olarak yorumladı.

ABD'de ise ünlü İtalyan kaşif ve sömürgesi Kristof Kolomb'un Virginia'da bulunan heykelinin kafası koparılarak, bulunduğu yerden söküldü.

Fransa'da Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler, Lille kentinde bulunan General Louis Faidherbe'nin heykelinin kaldırılması taleplerine hız kazandırdı. Napolyon döneminde Senegal Valiliği yapan Faidherbe, 1840'larda Cezayir'in sömürgeleştirilmesinde de rol oynamıştı.

Heykellerin sökülmesi için çalışma yürüten aktivist Nicolas Butor, "Senegal'i terör yoluyla yönetti, köyleri yaktı, insanları katletti. Tüm bunlara rağmen Lille'de onurlandırılmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

HERKES DEĞİŞİM İSTEMİYOR

ABD'de Konfederasyon döneminin ırkçı figürlerinin heykellerinin kaldırılması tartışması ilk olarak, 2015 yılında Güney Carolina eyaletinin Charleston kentindeki bir kilisede 9 siyahın öldürülmesinin ardından başlamıştı.

Ancak ABD'de bu heykellerin ve sömürge dönemi sembollerinin kaldırılması başta beyaz üstünlükçüler olmak üzere bazı çevrelerin direnişiyle karşılaşıyor.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Virginia'da bir yargıç, Vali Northam'ın Richmond'da bulunan bir heykelin kaldırılması kararını durdurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da, Konfederasyon dönemi liderlerlerinin ismi verilen askeri üslerin isminin değiştirilmesi yönündeki teklifi reddetmişti.