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HaberlerVoleybol

Avrupa Voleybol Şampiyonası biletleri satışa çıktı

23 Ağustos – 8 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez dört ülkenin (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenleyeceği 2019 CEV EuroVolley’de (Avrupa Voleybol Şampiyonası) mücadele edecek A Milli Kadın Takımımızın, 23-29 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda oynayacağı karşılaşmaların biletleri satışa çıktı

Avrupa Voleybol Şampiyonası

23 Ağustos – 8 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez dört ülkenin (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenleyeceği 2019 CEV EuroVolley’de (Avrupa Voleybol Şampiyonası) mücadele edecek A Milli Kadın Takımımızın, 23-29 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda oynayacağı karşılaşmaların biletleri satışa çıktı.

Millilerimiz, grup karşılaşmalarında son Avrupa ve Dünya şampiyonu Sırbistan’ın yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve Finlandiya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Takımımızın Ankara’da oynayacağı A Grubu karşılaşmalarının bilet fiyatları şöyle:

Günlük Bilet (Grup Aşaması)

Günlük Bilet (Grup Aşaması)

Günlük Bilet (Final Aşaması)

Grup Etabı Paket Bilet (Tüm günler)

Final Etabı Paket Bilet (Tüm günler)

VIP

250 TL

300 TL

875 TL

900 TL

Kategori 1

90 TL

100 TL

315 TL

300 TL

Kategori 2

60 TL

70 TL

210 TL

210 TL

Kategori 3

40 TL

50 TL

140 TL

150 TL

Kategori 4

20 TL

25 TL

70 TL

75 TL

    

 

23-29 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda oynanacak A Grubu karşılaşmalarının maç programı ise şu şekilde:

23 Ağustos 2019, Cuma

14.30 Fransa-Bulgaristan
17.00 Sırbistan-Finlandiya
20.00 Türkiye-Yunanistan

24 Ağustos 2019, Cumartesi

17.00 Fransa-Yunanistan
19.30 Türkiye-Finlandiya

25 Ağustos 2019, Pazar

17.00 Bulgaristan-Sırbistan
19.30 Yunanistan-Finlandiya

26 Ağustos 2019, Pazartesi

17.00 Fransa-Sırbistan
19.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos 2019, Salı

17.00 Finlandiya-Fransa
19.30 Yunanistan-Bulgaristan

28 Ağustos 2019, Çarşamba

17.00 Sırbistan-Yunanistan
19.30 Türkiye-Fransa

29 Ağustos 2019, Perşembe

17.00 Bulgaristan-Finlandiya
19.30 Türkiye-Sırbistan

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