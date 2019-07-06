Avrupa Voleybol Şampiyonası biletleri satışa çıktı

23 Ağustos – 8 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez dört ülkenin (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenleyeceği 2019 CEV EuroVolley’de (Avrupa Voleybol Şampiyonası) mücadele edecek A Milli Kadın Takımımızın, 23-29 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda oynayacağı karşılaşmaların biletleri satışa çıktı.
Millilerimiz, grup karşılaşmalarında son Avrupa ve Dünya şampiyonu Sırbistan’ın yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve Finlandiya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Takımımızın Ankara’da oynayacağı A Grubu karşılaşmalarının bilet fiyatları şöyle:
23-29 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda oynanacak A Grubu karşılaşmalarının maç programı ise şu şekilde:
23 Ağustos 2019, Cuma
14.30 Fransa-Bulgaristan
17.00 Sırbistan-Finlandiya
20.00 Türkiye-Yunanistan
24 Ağustos 2019, Cumartesi
17.00 Fransa-Yunanistan
19.30 Türkiye-Finlandiya
25 Ağustos 2019, Pazar
17.00 Bulgaristan-Sırbistan
19.30 Yunanistan-Finlandiya
26 Ağustos 2019, Pazartesi
17.00 Fransa-Sırbistan
19.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos 2019, Salı
17.00 Finlandiya-Fransa
19.30 Yunanistan-Bulgaristan
28 Ağustos 2019, Çarşamba
17.00 Sırbistan-Yunanistan
19.30 Türkiye-Fransa
29 Ağustos 2019, Perşembe
17.00 Bulgaristan-Finlandiya
19.30 Türkiye-Sırbistan
YORUMLAR