Avrupa Voleybol Şampiyonası biletleri satışa çıktı

23 Ağustos – 8 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez dört ülkenin (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenleyeceği 2019 CEV EuroVolley’de (Avrupa Voleybol Şampiyonası) mücadele edecek A Milli Kadın Takımımızın, 23-29 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda oynayacağı karşılaşmaların biletleri satışa çıktı.

Millilerimiz, grup karşılaşmalarında son Avrupa ve Dünya şampiyonu Sırbistan’ın yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve Finlandiya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Takımımızın Ankara’da oynayacağı A Grubu karşılaşmalarının bilet fiyatları şöyle:

Günlük Bilet (Grup Aşaması) Günlük Bilet (Grup Aşaması) Günlük Bilet (Final Aşaması) Grup Etabı Paket Bilet (Tüm günler) Final Etabı Paket Bilet (Tüm günler) VIP 250 TL 300 TL 875 TL 900 TL Kategori 1 90 TL 100 TL 315 TL 300 TL Kategori 2 60 TL 70 TL 210 TL 210 TL Kategori 3 40 TL 50 TL 140 TL 150 TL Kategori 4 20 TL 25 TL 70 TL 75 TL

23-29 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda oynanacak A Grubu karşılaşmalarının maç programı ise şu şekilde:

23 Ağustos 2019, Cuma

14.30 Fransa-Bulgaristan

17.00 Sırbistan-Finlandiya

20.00 Türkiye-Yunanistan

24 Ağustos 2019, Cumartesi

17.00 Fransa-Yunanistan

19.30 Türkiye-Finlandiya

25 Ağustos 2019, Pazar

17.00 Bulgaristan-Sırbistan

19.30 Yunanistan-Finlandiya

26 Ağustos 2019, Pazartesi

17.00 Fransa-Sırbistan

19.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos 2019, Salı

17.00 Finlandiya-Fransa

19.30 Yunanistan-Bulgaristan

28 Ağustos 2019, Çarşamba

17.00 Sırbistan-Yunanistan

19.30 Türkiye-Fransa

29 Ağustos 2019, Perşembe

17.00 Bulgaristan-Finlandiya

19.30 Türkiye-Sırbistan