Türkiye'nin Avrupa'ya açılan karayolu ise zaman zaman adeta kilitlenme noktasına geldi. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 5 kilometre TIR, 3 kilometre gurbetçi, Edirne'nden Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda ise 3 kilometre TIR, 2 kilometre de gurbetçi kuyruğu oluştu.



DHA'nın haberine göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki kuyruklarda saatlerce bekleyen TIR sürücüleri ve gurbetçiler, yol boyunca ihtiyaçlarını giderecekleri tesislerin olmamasından şikayetçi oldu. Polis ve jandarma ekipleri kapanan yolun akışını karşı şeritten dubalarla bölerek trafiğin akışını sağlıyor. Ekipler Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için gelen araçları diğer sınır kapılarına yönlendiriyor.

Ailesiyle birlikte tatilini yapmasının ardından Almanya'ya dönmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Çetin Metin, saatler çıkış yapmak için beklediklerini belirterek, 'Türkiye'de tatilimizi yaptıktan sonra çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na geldik. Yaklaşık 18 saattir yollardayız. Burada 4 saattir çıkış yapmak için bekliyoruz. Bize kimse neden beklediğimizi söylemiyor. Bu çileye bir çare bulunsun' dedi.

Kuyrukta saatlerce bekleyen diğer gurbetçiler de her yıl yaşanan sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. TIR sürücüleri ise yıllardır kuyrukta beklediklerini söyleyerek, yol boyunca temel ihtiyaçlarını gidebilecekleri seyyar tuvalet gibi kabinlerin konulmasını talep etti.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 12 peronda çıkış işlemlerinin devam ettiğini belirterek, yoğunluğun araçların aynı anda çıkış yapmak istemesinden kaynaklandığını söyledi. Yetkililer, yoğunluğun yarında devam etmesini beklediklerini kaydetti.







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