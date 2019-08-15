Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, güreşte 51 yıl aradan sonra önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, "2017-2018 Avrupa ve Dünya şampiyonalarında gerçekten tarih yazdık. Son Avrupa Şampiyonası'nda 70 yıl aradan sonra 6 şampiyon çıkardık. Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik." dedi.

Aydın, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, yaptığı açıklamada, güreşin ata sporu olduğunu belirterek, "Türk spor tarihine baktığımız zaman en çok madalya kazandığımız branş güreş. Olimpiyat tarihine de baktığımız zaman 94 madalyanın 63'ünü güreşte kazanmışız. 39 altın madalyanın 29'unu güreşte kazanmışız. Türkiye'nin lokomotifi güreş branşı. Olimpiyatlarda ülke olarak başarılı olmak için güreşte başarılı olmamız lazım." diye konuştu.

"2020 TOKYO OLİMPİYATLARI'NA RAHAT BİR PORGRAMLA HAZIRLANMAK İSTİYORUZ"

Aydın, Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti: "Burada ilk 6'ya giren sporcularımız Olimpiyat vizesi alacak. Dünya Şampiyonası'nda bütün sıkletlerde Olimpiyat vizesi alarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na rahat bir programla hazırlanmak istiyoruz. Hedefimiz; 2016 Rio Olimpiyatları'nda olduğu gibi, geçmiş olimpiyatlarda olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil etmek. Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde, başaracağımıza inanıyorum."

Göreve geldiği günden bu yana güreşte önemli başarılara imza attıklarını dile getiren Aydın, "2015 Dünya Şampiyonasında 18 yıl aradan sonra 3 dünya şampiyonu çıkardık. 2016 Rio Olimpiyatlarında ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık. Güreşte, 51 yıl aradan sonra böyle bir başarıya imza atmış olduk. 2017-2018 Avrupa ve Dünya şampiyonalarında gerçekten tarih yazdık. Son Avrupa Şampiyonasında 70 yıl aradan sonra 6 şampiyon çıkardık. Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik."

"CUMHURBAŞKANIMIZ GÜREŞE DESTEK OLUYOR"

Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora önem verdiğine işaret ederek, "Hiçbir ülkenin Cumhurbaşkanı, bizim Cumhurbaşkanımız gibi sporcusu başarılı olduğunda aramıyor, tebrik etmiyor. Bu tebrikler ve telefon görüşmeleri sporcularımızı da bizleri de çok motive ediyor. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da son Avrupa Şampiyonasında Romanya'ya geldi. Bizlere çok büyük destek verdi. Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonasına katılacak sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Güreşin siklet sporu olduğunu, sıklette rekabet olmazsa başarının mümkün olmadığını anlatan Aydın, şöyle devam etti: "Başarılı olmak için sıklette rekabet ortamını sağlamak lazım. Bu anlamda bizim dezavantajımız var. Taha'nın (Akgül),Rıza'nın (Kayaalp) ve Yasemin'in (Adar) partneri yok. Çok büyük potansiyeller, çok büyük yetenekler, yani asrın güreşçileri, asrın yetenekleri... Ancak dezavantajımız; partnerleri yok, çalışma imkanları yok. Taha'ya yurt dışından partner getirerek bu sıkıntıyı çözdük. Son Avrupa Şampiyonasında da bunun meyvesini aldık. Ancak Rıza'da bu sıkıntı devam ediyor. Biz Mijain Lopez'i getirmek istiyoruz. Rıza'nın Lopez ile hazırlanmasını istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisi gelmek istiyor ancak ülkesi ve federasyon başkanının çekinceleri var. Bu konuda girişimlerimizi ve çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yasemin'in hem kilo hem de partner konusunda sıkıntısı var. Kilosunu ayarlaması lazım. Yasemin için partner konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Yasemin'e partner bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Bunların hepsini aşacağız ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz inşallah."