Avrupa Yakası’nda taşınma hareketi son 6 yılın en düşük seviyesine geriledi

CK Enerji Boğaziçi Elektrik; İstanbul Avrupa Yakası’ndaki taşınma hareketi başta olmak üzere, elektrik tüketimi, abonelerin memleketi ve yaş dağılımı ile kentsel dönüşüm rakamları gibi pek çok veriyi içeren “Gayrimenkulün Enerjisi Raporu”nun 2023 yılı sonuçlarını açıkladı. CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in, abonelerin başvuru ve ikamet bilgilerini baz alarak, 2016 yılından bu yana düzenli olarak açıkladığı Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre, Avrupa Yakası’nda 2023 yılında taşınma sayısı yüzde 6,5 düşerek 457 bin 907’ye geriledi. Bu rakam pandemi dönemi dâhil 2018 yılından bu yana görülen en düşük seviye oldu.

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2018-2023 ARASI AVRUPA YAKASI’NDA 3,3 MİLYON TAŞINMA OLDU

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun sonuçlarını değerlendiren CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Türkiye’nin en fazla elektrik abonesine sahip bölgesi İstanbul Avrupa Yakası’nda hizmet veren görevli tedarik şirketi olarak, yüksek müşteri memnuniyeti hedefi ile çalıştıklarını belirterek, “Türkiye’nin mega kenti İstanbul’un Avrupa Yakası’nda müşteri sayımız her geçen gün artıyor. 2018 yılında 4 milyon 294 bin müşterimiz varken bu sayı 2023 sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 8 artarak 4 milyon 649 bini aştı. Aradan geçen 6 yılda 355 bine yakın yeni aboneye daha hizmet vermeye başladık. Gayrimenkulün Enerjisi raporlarımızı biz adeta İstanbul Avrupa Yakası’nın bir röntgeni gibi görüyoruz. Raporumuzda da yer aldığı gibi 2018 yılından 2023 sonuna kadar geçen sürede 3,3 milyondan fazla abonemiz taşındı. Yani çok büyük bir hareket söz konusu. CK Enerji Boğaziçi Elektrik olarak bu yoğun harekete çok hızlı yanıt vermekten, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine çözümler sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

İKİNCİ EL GAYRİMENKULDE DÜŞÜŞ YÜZDE 12

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in 2023 yılı verilerini içeren Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre konut ve kira fiyatlarındaki hareketlilik Avrupa Yakası’nda taşınma hareketini yavaşlattı. Yılın ilk yarısında özellikle ikinci el gayrimenkullerde taşınmalarda yaşanan yüzde 27’ye varan düşüş ikinci yarıda bir miktar toparlasa da bir önceki yıla göre taşınma hareketi yüzde 12 kayıpla 311 bin 456 seviyesinde kaldı. Özellikle nisan ayında ikinci el gayrimenkuldeki taşınmalarda yılın dip noktası görüldü. Yıl içinde taşınmaların en yüksek olduğu ay ise ağustos oldu. 2023 yılında yeni gayrimenkule geçişlerde ise yüzde 7’lik bir artış gözlendi. 2022 yılında ilk kez kapılarını açan yeni gayrimenkul sayısı 136,7 bin iken 2023’te bu sayı 146,4 bine ulaştı. Yıl içinde her gün ortalama 401 abone yeni gayrimenkulüne geçti. 2018’den bu yana 887 bin 142 abone yeni gayrimenkule, 2 milyon 507 bin 902 abone de ikinci el gayrimenkule geçiş yaparken Avrupa Yakası’ndaki toplam taşınma sayısı 3 milyon 395 bini aştı. En fazla geçiş hareketi 753 bin 323 taşınma ile 2019 yılında yaşandı.

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MESKENLERDE ELEKTRİK TÜKETİMİ YÜZDE 5,5 ARTTI

2023 yılında İstanbul Avrupa Yakası’nda meskenlerin elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5,5 oranında arttı. Avrupa Yakası’nda yıl içinde tüm ilçelerde meskenlerin elektrik tüketimi yükselirken ilk sırada yüzde 11 ile Arnavutköy yer aldı. Onu yüzde 9 ile Silivri ve yüzde 8 ile Çatalca izledi. Tüketimin en az arttığı ilçe yüzde 2 ile Güngören olurken Fatih ve Bakırköy’deki mesken abonelerinin elektrik tüketimi yüzde 3 yükseldi. Avrupa Yakası’nda meskenlerin elektrik tüketiminde Türkiye’nin en büyük nüfusa sahip ilçesi Esenyurt yüzde 9’un üzerinde bir oranla ilk sırada yer aldı.

ESENYURT’TAKİ ABONELERİN YÜZDE 22’Sİ 35 YAŞINDAN KÜÇÜK

Avrupa Yakası'ndaki abonelerin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, en büyük grubu yüzde 33 ile 35-49 yaş arasındakiler oluşturdu. İlçeler bazında Bakırköy yüzde 30 ile 64 yaş ve üzeri abonelerin en yoğun olduğu ilçe olarak önce çıkarken onu Beşiktaş takip etti. Rapora göre 64 yaş üzeri abone oranı en az ilçe ise yüzde 10 ile Esenyurt. Türkiye’nin en büyük ilçesi unvanına sahip Esenyurt’ta ise abonelerin yüzde 22’si 35 yaşından küçük.

ABONELERİN YÜZDE 4’Ü SİVASLI

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in abonelik verilerinden hareketle hazırlanan raporda İstanbul Avrupa Yakası’ndaki mesken abonelerinin memleketlerine göre dağılımında toplam 4 milyon 649 bin abonenin yaklaşık yüzde 18’ini yani 680 bin 633’ünü İstanbul nüfusuna kayıtlı vatandaşlar oluşturdu. İstanbulluları toplam içinde payı yüzde 5 olan, 190 bin 412 abonelik ile Sivaslılar izledi. Listede üçüncü sırada 147 bin 983 ile Kastamonulular ve dördüncü sırada ise 125 bin 142 Tokatlılar geldi.

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İlçe bazında bakıldığında Kağıthane, Sultangazi, Bağcılar, Sarıyer, Esenyurt, Bahçelievler, Şişli, Eyüpsultan ve Esenler’de Sivaslılar ikinci sırada yer aldı. Kastamonuluların Bağcılar, GOP, Esenler ve Kağıthane’de Tokatlıların ise Esenyurt’ta yoğun olarak ikamet ettiği görüldü. Yine rapora göre Malatyalılar; Esenler, Küçükçekmece ve Bağcılar’da, Giresunlular; Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Bağcılar Ordulular; Esenyurt ve Bağcılar ve Kağıthane’de, Samsunlular; Esenyurt ve Küçükçekmece’de Sinoplular, Küçükçekmece ve Esenyurt’ta yoğunlukta.

İstanbul Avrupa Yakası’nda 170’in üzerinde farklı ülkeden abonesi bulunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in 2023 yılında yabancı abone sayısında ise yüzde 9,5’lik bir düşüş gözlendi. 2022 sonu itibarıyla yabancı abone sayısı 230 bin 562 iken bu rakam 2023’te 208 bin 707’e indi. Avrupa Yakası’ndaki toplam abonelerin yaklaşık yüzde 4,6’sını yabancılar oluşturdu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 2018’DEN BU YANA GÖRÜLEN EN YÜKSEK RAKAM

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nda kentsel dönüşüm rakamları da yer aldı. 2022 yılında kentsel dönüşüm nedeniyle toplam 27 bin 399 olan başvuru sayısı 2023 yılında yüzde 23 artarak 33 bin 641’e ulaştı. Bu, 2018 yılından bu yana görülen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Kentsel dönüşüm çerçevesinde tahliye edilen abonelerin 23 bin 324’ü mesken, 10 bin 195’i ticarethane ve 51’i aydınlatmadan geldi. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında başvurularda rekor artış gözlendi. 2023 yılında İstanbul Avrupa Yakası’nda aylık tahliye başvuru sayısı ortalama 2 bin 803 olarak gerçekleşti. 2018-2023 yılları arasındaki 6 yıllık dönemde ise kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye olan toplam abone sayısı 171 bin 875 oldu.