Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlenen verilere göre, Türkiye 2017'de 190 milyon dolarlık saraciye ihracatına imza attı.
Çantanın başı çektiği, kemer ve cüzdan gibi deri ürünlerinin de aralarında bulunduğu saraciyede en fazla ihracat 37 milyon dolarla İtalya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 19 milyon dolarla Almanya ve 18,5 milyon dolarla İngiltere izledi.
"BU YIL HEDEF 300 MİLYON DOLAR İHRACAT"
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Halil Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'da saraciye sektöründe 300 milyon dolar ihracatı hedeflediklerini söyledi.
Saraciye denilince akla ilk çantanın geldiğini belirten Gündoğdu, "Geleneksel pazarlarımızın yanında hedef ülkelerimiz de var. Amerika pazarının üzerinde durup oradan ihracat rakamlarımızı büyütmeyi düşünüyoruz. Ayrıca Uzakdoğu ile ilgili araştırmalarımızı da yapıyoruz. Hem ihracatçı birlikleri olarak hem Ticaret Bakanlığı olarak bu pazarlara daha fazla zaman ayırıp daha fazla yer almak istiyoruz." diye konuştu.
Avrupa'nın Türkiye'yi tercih etmesindeki sebebin geleneksel işçilik ve deri kalitesi olduğuna değinen Gündoğdu, tasarımla fark ortaya koymak istediklerini kaydetti.
Tasarım anlamında üniversitelerle iş birliği içinde olduklarını dile getiren Gündoğdu, bu anlamda somut adımlar attıklarını ifade etti.
"PARSEL REKLER MODA"
Avrupa'nın çanta tercihleri hakkında da bilgi veren Gündoğdu, "Genel anlamda Avrupa'da pastel renkler üzerinde gidiyoruz. Kırmızı, açık yeşil, sarı. Bu renkler çok moda. Özellikle yeşil şu anda moda. Yeşilin bir kaç tonu kullanılıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çantalarımızı Avrupalı bayanlarda göreceksiniz." ifadelerini kullandı.
Çanta boyutlarının da ülkelere göre değişiklik gösterdiğine dikkati çeken Gündoğdu, "Kuzeyde havalar daha soğuk olduğu için insanlar yanına daha fazla eşya alıyor. Moda çok önemli ama kullanışlı olması da çok önemli. Kuzey insanı biraz daha büyük çantalar tercih ederken, güneye indiğimizde çantaların boyutları biraz daha küçülüyor. Ama moda şu anda daha küçük ve orta boy çantalarda kenetlenmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.
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