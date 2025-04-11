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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Avrupa’nın dijital dönüşümü için stratejik ortaklık - Teknoloji Haberleri

        Avrupa’nın dijital dönüşümü için stratejik ortaklık

        Almanya merkezli teknoloji şirketi KOBIL, Avrupa'nın dijital dönüşümüne katkı sağlama hedefiyle dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından Deloitte ile stratejik iş birliğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 14:44 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:44
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        Dijital dönüşüm için stratejik ortaklık
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        Dijital dönüşüm ile insanların iş rutinlerinden günlük yaşamlarına kadar pek çok alanda daha verimli ve hızlı bir akış hedefleniyor. Avrupa’nın dijital dönüşüm sürecine katkı sağlamayı amaçladığını vurgulayan Almanya merkezli teknoloji şirketi KOBIL, uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Deloitte ile iş birliğini duyurdu. Bu iş birliği kapsamında, Almanya ve Avrupa’da daha güçlü ekosistemler kurularak yerel yönetimlerin ve belediyelerin dijital katılımının teşvik edilmesi planlanıyor. Raiffeisen, DATEV, Alman Federal Meclisi gibi birçok önemli kuruma teknoloji çözümlerini sunan KOBIL'in, Deloitte iş birliği ile dijital dönüşümdeki çözüm ortaklığını daha ileri taşımayı hedeflediği belirtildi.

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        "SUPERAAP ENTEGRESYONUNDA FAYDALANACAĞIZ"

        Stratejik iş birliği ile ilgili değerlendirmede bulunan KOBIL Kurucu CEO’su İsmet Koyun, “Avrupa’nın dijital dönüşüm sürecinde ses getirecek bir iş birliğine imza attık. Deloitte, uluslararası yönetim danışmanlığıyla dijital dönüşüm sürecinde güçlü bir ortak. Bu iş birliği ile şehirlerin ve toplumun dijitalleşme sürecinin hem kullanıcı merkezli hem de güvenli bir teknolojik altyapı ile gerçekleşmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. KOBIL olarak teknoloji bilgi birikimimizi, Deloitte’un sektör deneyimini ile bir araya getiriyoruz. Sağladığımız güvenli SuperApp platformunun entegrasyon sürecinde Deloitte’nin şirketlerin ve kamu kurumlarının dijitalleşmesi konusundaki deneyimlerinden faydalanacağız” dedi.

        Deloitte Almanya Ortağı Natalia Kluger ise, “Bu adımla toplumumuzun dijitalleşmesinde bir dönüm noktasına ulaşmak istiyoruz. KOBIL ile, toplumumuzun dijital günlük yaşamını uzun vadede dönüştürecek, daha önce hayal bile edilemeyecek basitlikte özelleştirilmiş çözümler geliştireceğiz” açıklamasını yaptı.

        60 MİLYON EURO YATIRIM

        Avrupa’nın referans gösterilen SuperApp sağlayıcısı olduklarını ifade eden İsmet Koyun, "SuperApp’ler tek bir uygulama içinde çeşitli hizmetler ve özellikler sunmanın yanı sıra kullanıcılara daha pratik ve verimli çözümler sunmasıyla da etkisini artırmaya devam ediyor. Dünyanın yükselen trendine yatırım yaptıklarını söyleyen Koyun, “KOBIL olarak büyüme stratejimizi Ar-Ge üzerine kurguluyor; yatırımlarımız ve yeni iş birliklerimizle güçlenmeye devam ediyoruz. Deloitte iş birliğimiz Avrupa ve Almanya’da önemli bir adımı temsil ediyor. Teknoloji bilgi birikimimizi artırarak faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde çözüm ortaklığımızı sunuyoruz. SuperApp’lere bugüne kadar 60 milyon euro yatırım gerçekleştirdik. Avrupa’da referans gösterilen SuperApp sağlayıcısı konumumuzu, 2025 yılında da daha ileri taşıma hedefindeyiz” dedi.

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