Avuç içi kadar, otonom drone yenilendi - DJI NEO 2 incelemesi
Hatırlayın, bir yıl önce DJI Neo çıkınca hepimiz şaşırmıştık: Avuçtan kalkan, peşinizden koşan, kendi başına video çeken minik bir drone. Şimdi Neo 2 geldi ve ilk modelin eksiklerini kapatmaya çalışıyor – omnidirectional engel algılama, iki kat depolama, daha iyi 4K video ve geliştirilmiş takip gibi yeniliklerle. Biz de bunu Habertürk takipçileri için test ettik. Videomuzda özellikle Neo 1'le farklarını vurguladık. Günlük hayatta eğlenceli bir yardımcı olsa da, uçuş süresi hala kısa ve kumandasız menzil sınırlı. İçerik üreticiler, ailesiyle güzel anlarını havadan kaydetmek isteyenler, yenilikleriyle ve dayanıklılığıyla özellikle doğa sporcuları için başlangıç seviyesinde sağlam bir seçenek. Yeni başlayanlar için harika bir adım, ama profesyonel beklentileri karşılamıyor. Gerçekçi bir bakışla, artıları ve eksileriyle anlatalım...
Düşünün, birkaç yıl önce drone uçurmak için koca bir çanta ekipman taşıyorduk, lisans falan derken uğraşıp duruyorduk. Şimdi ise cebinizden çıkarıp elinizden havalandırıyorsunuz, o kendi başına sizi takip edip video çekiyor. Bu evrimde DJI Neo serisi başrolde. Ben de bu akıma kapılıp Neo 2'yi denedim – orijinal Neo'nun devamı niteliğinde, ama birkaç akıllı dokunuşla daha olgunlaşmış. Videomuzda özellikle ilk modelle değişenleri öne çıkardık. Daha güvenli engel algılama, yumuşak iniş özelliği, hızlanmış takip...
Ama her şey toz pembe mi? Hayır, bazı yer lerde hala "keşke" dedirtiyor. Gelin, bu küçük uçan arkadaşı yenilikleriyle beraber inceleyelim, abartmadan, olduğu gibi...
TASARIM VE TAŞINABİLİRLİK
Neo 2'yi elinize alınca, sanki hafif bir oyuncak gibi geliyor – 151 gram, cebe at çık yapısı. İlk Neo'dan biraz daha ağırlaşmış, çünkü içine LiDAR sensör ve ekstra donanım sıkıştırmışlar. Pervane korumaları hala entegre, çarpınca kırılma riski düşük. Önde küçük bir ekran eklemişler, hangi modda olduğunuzu gösteriyor – kumandasız uçarken faydalı oluyor. Avuçtan kalkış aynı, ama yeni Return-to-Palm ile iniş daha kontrollü, drone elinizi bulup yumuşakça konuyor. Taşıması kolay, seyahatte veya spor yaparken çantada unutuyorsunuz. Tek şikayet... Her ne kadar sesi biraz daha azalmış olsa da, çok sessiz olmadığını söylemek lazım. Biraz da Neo'ya göre kalınlaşmış ve büyümüş. Neo kadar "görünmez" bir drone değil.
Neo 2'nin fiyatı da belli oldu. Fly More Combo paketi ile DJI NEO 2'nin fiyatı 27.999 TL olarak belirlendi.
KONTROL VE KULLANIM KOLAYLIĞI
Burada hikaye eğlenceli başlıyor. El hareketleriyle kontrol etmek, ilk başta garip geliyor ama alışınca vazgeçilmez oluyor. Tek el sallayınca yön değiştiriyor, iki el açıp kapayınca uzaklaşıp yaklaşıyor. ActiveTrack artık daha atak – koşarken veya bisiklette 12 m/s hıza kadar (43 km/s) peşinizden geliyor, Neo 1'e göre daha stabil. Kumanda takarsanız menzil uzuyor, ama yalnızca telefonla kullanımda hala sınırlı. Sesli komutlar var, ama rüzgar ve pervane sesi yüzünden pek işe yaramıyor. Yeni başlayan biri için rüya gibi, ama manuel uçuş sevenler kumanda olmadan sıkılabilir. Karmaşık yerlerde takip arada kaçırıyor, mükemmel değil.
KAMERA VE ÇEKİM KALİTESİ
Kamera tarafında belirgin bir sıçrama var. Aynı sensör olsa da işlemci ve 2 eksenli gimbal sayesinde titreşim azalmış, 4K/60fps standart, kumandayla 100fps ağır çekim geliyor. Dikey 2.7K video sosyal medya için biçilmiş kaftan. QuickShots ve Dolly Zoom gibi modlar eğlenceli, SelfieShot ile grup çekimleri otomatik kadraja giriyor. 49 GB depolama sayesinde saatlerce kayıt yapıyorsunuz, Wi-Fi aktarım hızlı. Neo 1'den çok daha net ve stabil görüntüler, ama düşük ışıkta hala gürültü var, sensör küçük olduğu için profesyonel dronlarla boy ölçüşemiyor. Günlük vlog veya seyahat videosu için yeterli, fazlasını beklemeyin.
GÜVENLİK VE UÇUŞ PERFORMANSI
Neo 2'nin en büyük kozu güvenlik. Omnidirectional algılama – önde LiDAR, aşağıda infrared – engelleri her yönden fark ediyor. İlk Neo'da sadece aşağı bakıyordu, çarpma riski yüksekti; şimdi iç mekan veya ormanda bile daha cesur uçuyorsunuz. Rüzgar direnci artmış, 19 dakika uçuş süresi var (korumasız haliyle) Ancak biz uçuş denemelerimizde en fazla 12 dakikalık bir gerçek uçuş süresi yakalayabildik.
Konum tutma iyileşmiş, su üstünde veya karda dengeli kalıyor. Ama batarya ömrü hala kısa – yoğun çekimde ekstra pil şart. İnce dalları arada kaçırıyor, %100 güven vermiyor. Yine de yeni başlayanlar için büyük rahatlama.
GERÇEKTEN DEĞER Mİ?
Neo 2, ilk modeli alanlar için anlamlı bir upgrade: Daha güvenli, daha kaliteli video, daha pratik kontroller. Yalnız seyahat edenler, sporcular veya aile çekimleri yapanlar için ideal bir yol arkadaşı – elinizden kalkıp anıları yakalıyor. Eksileri ise tanıdık: Kısa batarya, sınırlı menzil (kumandasız), giriş seviyesi görüntü kalitesi. Fiyatı makul kalırsa sıfırdan alacaklar için düşünmeye değer, ama mucize beklemeyin. Benim için eğlenceli bir deneyim oldu, videomda gördüğünüz gibi günlük hayatta iş görüyor – siz de denerseniz, kendi hikayenizi yazarsınız.