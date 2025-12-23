Düşünün, birkaç yıl önce drone uçurmak için koca bir çanta ekipman taşıyorduk, lisans falan derken uğraşıp duruyorduk. Şimdi ise cebinizden çıkarıp elinizden havalandırıyorsunuz, o kendi başına sizi takip edip video çekiyor. Bu evrimde DJI Neo serisi başrolde. Ben de bu akıma kapılıp Neo 2'yi denedim – orijinal Neo'nun devamı niteliğinde, ama birkaç akıllı dokunuşla daha olgunlaşmış. Videomuzda özellikle ilk modelle değişenleri öne çıkardık. Daha güvenli engel algılama, yumuşak iniş özelliği, hızlanmış takip...

Ama her şey toz pembe mi? Hayır, bazı yer lerde hala "keşke" dedirtiyor. Gelin, bu küçük uçan arkadaşı yenilikleriyle beraber inceleyelim, abartmadan, olduğu gibi...

TASARIM VE TAŞINABİLİRLİK

Neo 2'yi elinize alınca, sanki hafif bir oyuncak gibi geliyor – 151 gram, cebe at çık yapısı. İlk Neo'dan biraz daha ağırlaşmış, çünkü içine LiDAR sensör ve ekstra donanım sıkıştırmışlar. Pervane korumaları hala entegre, çarpınca kırılma riski düşük. Önde küçük bir ekran eklemişler, hangi modda olduğunuzu gösteriyor – kumandasız uçarken faydalı oluyor. Avuçtan kalkış aynı, ama yeni Return-to-Palm ile iniş daha kontrollü, drone elinizi bulup yumuşakça konuyor. Taşıması kolay, seyahatte veya spor yaparken çantada unutuyorsunuz. Tek şikayet... Her ne kadar sesi biraz daha azalmış olsa da, çok sessiz olmadığını söylemek lazım. Biraz da Neo'ya göre kalınlaşmış ve büyümüş. Neo kadar "görünmez" bir drone değil.

Neo 2'nin fiyatı da belli oldu. Fly More Combo paketi ile DJI NEO 2'nin fiyatı 27.999 TL olarak belirlendi. KONTROL VE KULLANIM KOLAYLIĞI Burada hikaye eğlenceli başlıyor. El hareketleriyle kontrol etmek, ilk başta garip geliyor ama alışınca vazgeçilmez oluyor. Tek el sallayınca yön değiştiriyor, iki el açıp kapayınca uzaklaşıp yaklaşıyor. ActiveTrack artık daha atak – koşarken veya bisiklette 12 m/s hıza kadar (43 km/s) peşinizden geliyor, Neo 1'e göre daha stabil. Kumanda takarsanız menzil uzuyor, ama yalnızca telefonla kullanımda hala sınırlı. Sesli komutlar var, ama rüzgar ve pervane sesi yüzünden pek işe yaramıyor. Yeni başlayan biri için rüya gibi, ama manuel uçuş sevenler kumanda olmadan sıkılabilir. Karmaşık yerlerde takip arada kaçırıyor, mükemmel değil. KAMERA VE ÇEKİM KALİTESİ Kamera tarafında belirgin bir sıçrama var. Aynı sensör olsa da işlemci ve 2 eksenli gimbal sayesinde titreşim azalmış, 4K/60fps standart, kumandayla 100fps ağır çekim geliyor. Dikey 2.7K video sosyal medya için biçilmiş kaftan. QuickShots ve Dolly Zoom gibi modlar eğlenceli, SelfieShot ile grup çekimleri otomatik kadraja giriyor. 49 GB depolama sayesinde saatlerce kayıt yapıyorsunuz, Wi-Fi aktarım hızlı. Neo 1'den çok daha net ve stabil görüntüler, ama düşük ışıkta hala gürültü var, sensör küçük olduğu için profesyonel dronlarla boy ölçüşemiyor. Günlük vlog veya seyahat videosu için yeterli, fazlasını beklemeyin.