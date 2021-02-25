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HaberlerGündemAVUKAT ÇOBAN! Son dakika: Diplomayı aldı meraya çıktı
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Avukat olmak yerine çoban oldu!

Eskişehir'de 2019 yılında stajını bitirip avukatlık ruhsatını alan 26 yaşındaki Kadir Çelik, mesleğini yapmak yerine çok sevdiği hayvanlarının peşinde çoban olmayı tercih etti. Kadir Çelik, "Şimdi hayvanlarımla mutluyum. İnsanlar kendi sevdikleri işi yapmaktan ziyade paraya bakıyor. 'Önce kazancım olsun daha sonra mutlu olurum.' diye düşünüyorlar ama huzurlu değiller. Ben huzurluyum" dedi

AVUKAT ÇOBAN! Son dakika: Diplomayı aldı meraya çıktı
Avukat olmak yerine çoban oldu!
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AA

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşayan Kadir Çelik (26),babasının hayalini gerçekleştirmek için 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

Mezuniyetinin ardından 2019'da stajını tamamlayıp avukatlık ruhsatını alan Çelik, o günden sonra mutlu olduğu şekilde yaşamak için çoban oldu.

200 KÜÇÜKBAŞLA MERALARDA DOLAŞIYOR

AA'da yer alan habere göre annesinin, babasının ve 4 kardeşinin desteğiyle şimdilerde yaklaşık 200 küçükbaş hayvanıyla meralarda dolaşan Çelik, ihtiyaç durumunda kendisine danışanlara hukuki destek vermeye de çalışıyor.

Kadir Çelik, sürüsünün başında, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin yanı sıra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde İşletme Bölümü ile Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programını bitirdiğini söyledi.

"ESKİŞEHİR BAROSU'NA KAYITLIYIM"

Geçen yıl da askerlik görevini tamamladığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu: "Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukatım. Öğrencilik hayatım boyunca da bir hukuk bürosunda çalıştım. Stajımı da tamamlayıp 1.5 yıl önce avukatlık ruhsatımı aldım. Ruhsatım da baroya kaydım da öylece duruyor.

"BEN HUZURLUYUM, PARAYA İHTİYACIM YOK"

Avukatlık yapmayı şu an için düşünmüyorum. Şimdi hayvanlarımla mutluyum. İnsanlar kendi sevdikleri işi yapmaktan ziyade paraya bakıyor. 'Önce kazancım olsun daha sonra mutlu olurum.' diye düşünüyorlar ama huzurlu değiller. Ben huzurluyum. Bir ihtiyacım da yok. Paramızı da kazanıyoruz. Bir sıkıntım olduğunda babama ve amcama danışıyorum. Ağabeyim ve annem de yardımcı oluyor. Şu anda yaklaşık 200 küçükbaş hayvanımız var."

"İNSAN BİR İŞİ SEVEREK YAPMALI"

Çelik, babasının hayalini gerçekleştirmek için hukuk fakültesini bitirip avukat olduğunu belirterek, avukatlık ruhsatını aldığı gün yaptığı konuşmada babasının hayalini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdiğini anlattı.

"MUTLU OLDUĞUM ŞEKİLDE YAŞAMAK İSTEDİM"

Daha sonra kendi yoluna baktığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: "Kendi mutlu olduğum şekilde yaşamak istedim. Avukatlık da güzel bir meslek. Saygınlığı ve statüsü var ancak insan bir işi severek yapmalıdır. Ben çobanlığı daha çok sevdiğimden bu işi yapıyorum. Avukatlık için birçok iş teklifi de geldi. Ben burada kalmak istedim. Buraya alışmışız. İnsanlardan uzak, kendi halimizdeyiz. Şehre gidip tıkılı kalmak istemiyorum.

"AİLEM, 'AVUKATLIK YAP' DİYOR"

Çevrem ve ailem bana 'Sen git avukatlık yap, burada hayvanlarla uğraşma' diyor. Sevdiğim işi yapmam nedeniyle huzur doluyum. Avukatlık bir durum olunca gelip beni buluyorlar. Danışıyorlar. Elden geldiğince insanlara yardımcı oluyorum ancak aktif avukatlık yapan arkadaşlarıma da yönlendiriyorum." Çelik, sosyal medya hesaplarından kendisine ulaşanlara, sevdikleri işi yapmalarını önerdiğini dile getirdi.

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