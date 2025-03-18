Avukat oğlu gözaltında! Emekli öğretmen darp sonucu evinde öldü!

Kahramanmaraş'ta yaşanan korkunç olayda iddiaya göre 65 yaşındaki Gül Yıldırım'ın komşuları birkaç gündür evden tartışma sesleri geldiğini belirterek durumu polise bildirdi.

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre ihbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yaşlı kadını yerde hareketsiz halde buldu. Eve sağlık ekipleri çağrıldı. Darp edildiği belirlenen kadın hastaneye kaldırıldı ama yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay sonrası İstanbul’da avukatlık yapan ve kısa bir süre önce Elbistan’a gelen yaşlı kadının oğlu K.Y.'yi annesini darp ederek ölümüne sebep olduğu şüphesiyle gözaltına aldı. Yaşlı kadının kesin ölüm sebebi Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.