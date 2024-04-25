Avukatlardan 'büyük savunma mitingi'
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, avukatların mesleğe dair taleplerini dile getirmek üzere Ankara'da mitingle toplanılacağını duyurdu. Sağkan, avukatların sosyoekonomik olarak güçlendirilmesini talep ettiklerini belirtirken, hukuk fakültelerinde verilen eğitimin niteliğine dikkat çekti
Avukatlar sorunlarını duyurmak için 27 Nisan Cumartesi günü Ankara’da "büyük savunma mitingi"nde bir araya gelecek. Avukatların sorunları ve mitinge ilişkin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan Habertürk’e açıklamalarda bulundu.
“TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDEN BAROLARIMIZ ANKARA’DA BİR ARAYA GELECEK”
Sağkan, Aslında biz uzun zamandır avukatların içinde bulunduğu zorlukları dile getirmeye gayret ediyoruz. Özellikle sosyoekonomik sorunlar ve avukata dönük şiddet vakalarının her geçen gün artıyor olması nedeniyle artık nefes alamaz hale gelen bir meslek örgütü haline geldik. Biz de meslektaşlarımızın sesini duyurmak için Türkiye’nin 81 ilinden barolarımız Ankara’da bir araya gelecek. Kamuoyuyla paylaşmak istedik.
AVUKATLAR NE TALEP EDİYOR?
Avukatların sosyoekonomik durumlarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Sağkan, “Buradaki somut taleplerimiz avukatın güçlendirilmesi, sosyoekonomik olarak güçlendirilmesi, hukuk fakültelerinin akreditasyon kriterlerinin YÖK tarafından belirlenmesi suretiyle niteliğin artması yönünde somut taleplerimiz var. Bir diğer unsur avukata dönük şiddet vakaları son yıllarda inanılmaz derecede artmış durumda.” dedi.
“AVUKATA YÖNELİK ŞİDDET ARTTI”
Sağkan, “Avukatı müvekkiliyle özdeşleştiren baktığı davanın tarafıyla özdeşleştiren, karşı tarafa duyduğu kini öfkeyi avukata yansıtan bir anlayış var. Avukat cinayetleri söz konusu. Avukata dönük fiziki şiddet söz konusu. Son 2 yılda özellikle çok ciddi oranda bir artış görüyoruz. Haciz mahallerine gidilen bütün araçlarda kolluk personeli bulundurulması gibi avukata dönük şiddetin CMK 100.madde kapsamında katalog suçlar kapsamına alınması gibi somut taleplerimiz var.” diye konuştu.
“İŞ BULAMAYAN ON BİNLERCE AVUKAT VAR”
Asgari ücretle dahi iş bulamayan on binlerce avukat olduğunu söyleyen Sağkan, “Asgari ücretle dahi çalışacak iş bulamayan binlerce genç hayallerinden mahrum kaldı, mesleklerini yapmak istiyorlar. Onların bu sorununu çözmemiz lazım artık avukatın güçsüz olduğu yerde vatandaş da güçsüzdür bunu hiç unutmamak gerekiyor. Başımıza en ufak bir şey geldiğinde karakola düştüğümüzde ilk aradığımız kişi avukatımızdır. İşte o avukat gerçekten güçsüz olursa vatandaşı da etkili savunma imkanının olmadığını biliyoruz. Bir avukat gerçekten özel vekalet aldığı dava dosyasında ne emek veriyorsa aynı emeği birebir hiç farkı olmaksızın CMK zorunlu müdafiliğinde de veriyor. Ancak arada tam bir uçurum söz konusu. CMK ücretleri tamamen angaryaya dönüşmüş durumda.” şeklinde konuştu.
HUKUK FAKÜLTELERİNİN NİTELİĞİ
Sağkan, “Aynı zamanda ciddi bir hukukçu niteliği problemimiz var. Türkiye’de 92 hukuk fakültesi var. Yurt dışı denklikleri ile birlikte 110’un üzerinde fakülteden mezunlar senede yaklaşık 26 bin hukukçunun sisteme girmesinden bahsediyoruz. Eğitim kalitesi çok düşük olan fakülteler de söz konusu. Bunun sorumluluğunu yurttaşlarımız yaşıyor.” dedi.