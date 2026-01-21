Habertürk
Habertürk
        Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka, üçüncü tura çıktı

        Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka, üçüncü tura çıktı

        Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Aryna Sabelenka, üçüncü tur biletini aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 12:15 Güncelleme: 21.01.2026 - 12:15
        Alcaraz ve Sabalenka, üçüncü turda!
        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, üçüncü tura kaldı.

        Melbourne kentindeki turnuvanın dördüncü gün sabah seansında ikinci tur maçları oynandı.

        Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, Alman rakibi Yannick Hanfmann'ı 7-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi ve adını 3. tura yazdırdı.

        13 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublev ise Portekizli rakibi Jaime Faria'yı 6-4, 6-3, 4-6 ve 7-5'lik setlerle 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.

        SABALENKA, 3. TURDA

        Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, Çinli raket Zhuoxuan Bai'yi 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

        İki kez grand slam şampiyonu 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, Sırp rakibi Olga Danilovic'i 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 3. tura çıktı.

        Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada

        Nevşehit'in Avanos ilçesinde köpek dövüştürdüğü tespit edilen 10 kişi yakalandı. Şüphelilerin, jandarmanın dronunu görünce, araçlarıyla kaçmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.    

