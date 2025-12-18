Habertürk
        Avustralya Başbakanı Albanese, nefret söylemine karşı atılacak yeni adımları duyurdu

        Avustralya Başbakanı Albanese, nefret söylemine karşı atılacak yeni adımları duyurdu

        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sydney kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, nefret söylemine karşı daha sert yasal düzenlemelerin yürürlüğe konulacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:09
        Avustralya'da nefret söylemine karşı yeni adımlar
        Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Albanese, Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni düzenlemelerin nefreti, kutuplaştırıcı söylemi ve radikalleşmeyi yayanları hedef alacağını söyledi.

        Mevcut yasal düzenlemelerdeki eksikliklerin farkında olduklarını ve geçmişte nefret söylemiyle mücadele konusunda daha fazla adım atılabileceğini belirten Albanese, bundan sonraki süreçte odak noktalarının ileriye dönük somut adımlar atmak olduğunu vurguladı.

        Albanese, hükümetinin Antisemitizmle Mücadele Özel Temsilcisi Jillian Segal tarafından temmuz ayında hazırlanan raporda yer alan tavsiyeleri tam olarak destekleyeceğini ve nefret söylemine karşı daha sert yasal düzenlemeleri uygulamaya koyacağını belirtti.

        Yeni yasalar kapsamında, nefret temelli şiddeti teşvik edenler için "ağırlaştırılmış nefret söylemi" suçları tanımlanacak, nefret söylemine yönelik cezalar artırılacak.

        Liderlerinin nefret söylemi yaydığı, şiddeti veya ırksal nefreti teşvik ettiği belirlenen kuruluşların listelenmesine yönelik mekanizma oluşturulması da planlanıyor.

        İçişleri Bakanına, nefret ve toplumsal kutuplaşmayı körükleyen kişilerin vizelerini iptal etme veya reddetme yetkisi verileceği belirtilirken, eğitim sisteminde, antisemitizmin önlenmesi ve bu tür vakalara etkin şekilde müdahale edilmesini sağlamak amacıyla görev gücü kurulacağı bildirildi.

        Avustralya'daki silahlı saldırı

        Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

        Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı. Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

        Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti. Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

