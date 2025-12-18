Avustralya Başbakanı Albanese, nefret söylemine karşı atılacak yeni adımları duyurdu

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Albanese, Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni düzenlemelerin nefreti, kutuplaştırıcı söylemi ve radikalleşmeyi yayanları hedef alacağını söyledi.

Mevcut yasal düzenlemelerdeki eksikliklerin farkında olduklarını ve geçmişte nefret söylemiyle mücadele konusunda daha fazla adım atılabileceğini belirten Albanese, bundan sonraki süreçte odak noktalarının ileriye dönük somut adımlar atmak olduğunu vurguladı.

Albanese, hükümetinin Antisemitizmle Mücadele Özel Temsilcisi Jillian Segal tarafından temmuz ayında hazırlanan raporda yer alan tavsiyeleri tam olarak destekleyeceğini ve nefret söylemine karşı daha sert yasal düzenlemeleri uygulamaya koyacağını belirtti.

Yeni yasalar kapsamında, nefret temelli şiddeti teşvik edenler için "ağırlaştırılmış nefret söylemi" suçları tanımlanacak, nefret söylemine yönelik cezalar artırılacak.

Liderlerinin nefret söylemi yaydığı, şiddeti veya ırksal nefreti teşvik ettiği belirlenen kuruluşların listelenmesine yönelik mekanizma oluşturulması da planlanıyor.