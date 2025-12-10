Avustralya'da 16 yaş altının sosyal medya erişimini yasaklayan kanun yürürlüğe girdi
10.12.2025
Avustralya basını, ülkede 16 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarında hesap oluşturması ve bulundurmasını yasaklayan kanunun, 10 Aralık 00.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin konuya ilişkin video mesajının, hafta içinde ülke genelinde okullarda yayımlanacağı belirtildi.
