Avustralya'da 16 yaş altının sosyal medya erişimini yasaklayan kanun yürürlüğe girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 09:59 Güncelleme: 10.12.2025 - 09:59
        Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı geldi
        Avustralya basını, ülkede 16 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarında hesap oluşturması ve bulundurmasını yasaklayan kanunun, 10 Aralık 00.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu.

        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin konuya ilişkin video mesajının, hafta içinde ülke genelinde okullarda yayımlanacağı belirtildi.

