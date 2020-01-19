Fransa Açık (Roland Garros),Wimbledon ve ABD Açık ile birlikte tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 20 Ocak-2 Şubat tarihlerinde 108. kez organize edilecek.

Turnuva, ülke genelinde eylül ayından beri devam eden yangınların yol açtığı kayıpların gölgesinde gerçekleştirilecek. Elemeler boyunca bazı müsabakaların ertelenmesine sebep olan duman ve hava kirliliğinin, ana tablo programını da aksatıp aksatmayacağı merak konusu.

2020 Avustralya Açık'ta toplam 71 milyon Avustralya doları (yaklaşık 288 milyon lira) ödül dağıtılacak. Turnuvanın 1 Şubat'ta yapılacak tek kadınlar ve 2 Şubat'ta oynanacak tek erkekler finalini kazananlara ise 4,12 milyon Avustralya doları (yaklaşık 16,7 milyon lira) para ödülü verilecek.

NADAL, FEDERER'İN REKORUNUN PEŞİNDE

Geçen sezon Fransa Açık ve ABD Açık'ta elde ettiği zaferlerle grand slam şampiyonluğu sayısını 19'a yükselten Rafael Nadal açısından turnuva, erkek tenisçiler arasındaki rekorun sahibi Roger Federer'i yakalamak için ilk fırsat olacak.

Avustralya'daki tek şampiyonluğunu 2009'da elde eden dünya 1 numarası Nadal, Federer'in 20 şampiyonlukla elinde tuttuğu "en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" unvanına ortak olmak istiyor.

33 yaşındaki İspanyol tenisçinin, yıldızının bir türlü barışmadığı Nick Kyrgios ile 4. turda, son iki Roland Garros finalinde yendiği 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem ile çeyrek finalde, 2019 ABD Açık finalinde mağlup ettiği 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ya da 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev'le de yarı finalde eşleşme ihtimali bulunuyor.

Ana tablonun diğer yarısında ise 7 şampiyonlukla Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi olan Novak Djokovic ve burada 6 kez kupa kaldıran Federer yer alıyor.

Unvanını korumak için korta çıkacak 2 numaralı seribaşı Djokovic ile 3 numaralı seribaşı Federer arasındaki yarı finalin gerçekleşmesi bakımından en büyük tehdidi, 6 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, 8 numaralı seribaşı Matteo Berrettini ve 9 numaralı seribaşı Roberto Bautista oluşturuyor.

GÖZLER SERENA WILLIAMS VE WOZNIACKI'DE

Kadınlar kategorisinde dikkatler, seyircisi önünde mücadele edecek dünya 1 numarası Ashleigh Barty ve unvanını korumaya çalışacak 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka'dan çok, eski dünya 1 numaraları Serena Williams ile Caroline Wozniacki'de olacak.

Anne olduktan sonra çıktığı 4 grand slam finalini de kaybeden 38 yaşındaki Williams, Avustralya Açık'ta 2017'den bu yana ilk, toplamda 8. şampiyonluk için sahaya çıkacak.

8 numaralı seribaşı Williams, bunu başarması halinde "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan kadın tenisçisi" unvanını, 24 şampiyonluğu bulunan Margaret Court ile paylaşacak.

Dünya sıralamasının 35. basamağında yer alan 29 yaşındaki Wozniacki ise 2018'de kariyerinin tek grand slam zaferini yaşadığı Avustralya Açık'ın bu seneki organizasyonu sonrası aktif kariyerini noktalayacak.

BARTY'NİN ZOR GÖREVİ

Christine O'Neil'dan 42 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi kadın tenisçi olmak isteyen Barty'nin önünde oldukça zor bir yol var.

2019'da Fransa Açık ve WTA Finalleri'ni kazanan 23 yaşındaki raketin, son 8'e kalması durumunda geçen yılın finalisti ve 7 numaralı seribaşı Petra Kvitova, yarı finalde ise muhtemel Serena Williams-Osaka maçının galibiyle karşılaşma olasılığı yüksek.

Bu dev isimlerle ana tablonun aynı yarısında yer alan 15 yaşındaki Coco Gauff ile geçen yıl Wimbledon'da yendiği 7 grand slam şampiyonu Venus Williams arasındaki ilk tur maçı da merakla bekleniyor.

Tek kadınlar ana tablosunun diğer yarısında ise Karolina Pliskova (2 numaralı seribaşı),2018 finalisti Simona Halep (4),Elina Svitolina (5),Belinda Bencic (6),2016 şampiyonu Angelique Kerber (17) ve davetle turnuvaya katılan 2008 şampiyonu Maria Sharapova dikkati çekiyor.

ANDREESCU VE NISHIKORI KATILAMAYACAK

2019'da ilk kez ana tabloda mücadele ettiği ABD Açık'ta mutlu sona ulaşarak dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Bianca Andreescu, dizindeki sakatlık yüzünden Avustralya Açık'tan çekildi.

Kadınlar dünya sıralamasının 6. basamağındaki Andreescu'nun yanı sıra, erkekler dünya 17 numarası Kei Nishikori de dirseğindeki sakatlığı sebebiyle geçen yıl son 8'e kaldığı turnuvayı kaçıracak.

TARİHÇESİ

Turnuva, Avustralya Lawn Tenis Birliği (LTAA) tarafından ilk defa 1905 yılında Melbourne'de bulunan Warehouseman's Kriket Sahası'ndaki çim kortlarda Avustralasya Şampiyonası adıyla düzenlendi. Yalnızca erkek tenisçilerin katılabildiği ilk şampiyonayı, Avustralyalı Rodney Heath kazandı.

Tek erkekler şampiyonuna takdim edilen kupaya 1934'ten bu yana ismini veren, ayrıca Wimbledon'ı Büyük Britanya dışından kazanan ilk tenisçi unvanının da sahibi Norman Brookes, turnuvadaki tek zaferine 1911 yılında ulaştı.

1922 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği organizasyonun adı, 1927'de Avustralya Şampiyonası, 1969'da ise bugünkü ismi olan Avustralya Açık olarak değiştirildi.

Avustralyalı Margaret Molesworth, ilk kadın şampiyon olarak turnuvanın tarihine geçti. Tek kadınlar şampiyonunun kazandığı kupaya 1934'ten beri ismini veren bir başka Avustralyalı raket Daphne Akhurst Cozens ise 1925, 1926, 1928, 1929 ve 1930'da toplam 5 kez zirvede yer aldı.

Beşi Avustralya'da (Melbourne, Sidney, Adelaide, Brisbane, Perth) ve 2'si Yeni Zelanda'da (Christchurch, Hastings) olmak üzere 7 farklı şehrin ev sahipliğini üstlendiği turnuva, en son 1987'de çim kortta oynandı.

Ardından 1988'de, maçların bugün de yapıldığı Melbourne Park tesislerindeki "ribaunt ace" denilen sert zeminde oynanmaya başlanan Avustralya Açık, 2008 yılından bu yana ise "plexicushion" ismi verilen başka bir çeşit sert zeminde gerçekleştiriliyor.

KORTUN ÖZELLİKLERİ

Merkez kort olma özelliğini taşıyan Rod Laver Arena, ismini, 4 grand slamde de mutlu sona ulaşan ve Avustralya Açık'ı 3 kez (1960, 1962, 1969) kazanan 78 yaşındaki tenis efsanesi Rodney George Laver'dan alıyor.

Rod Laver Arena, 14 bin 820 kişilik tribünlerine rağmen, grand slam müsabakalarının oynandığı merkez kortlar arasında en düşük kapasiteye sahip. ABD Açık'ın önemli karşılaşmalarına sahne olan Arthur Ashe, 23 bin 771 kapasitesiyle ilk sıranın sahibi. Grand slamlerin en yüksek kapasiteli kortları sıralamasında Arthur Ashe'i, kendine has kurallarıyla dikkati çeken Wimbledon'ın 15 bin seyirci kapasiteli merkez kortu ve Roland Garros'un finallerine ev sahipliği yapan 14 bin 840 seyirci kapasiteli Philippe Chatrier takip ediyor.

Daha ince bir üst tabakadan oluşan "plexicushion" ismindeki zeminde toplar, diğer sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor. Topların daha istikrarlı ve tahmin edilebilir biçimde sektiği zemin, toprak korttan hızlı, çim korttan ise yavaş olmasıyla biliniyor.

AVUSTRALYA AÇIK'IN "EN"LERİ

Teklerde en fazla kazananlar:

Erkekler:

1. Novak Djokovic (Sırbistan) - 7 kez

2. *Roy Emerson (Avustralya) - 6

Roger Federer (İsviçre) - 6

4. *Jack Crawford (Avustralya) - 4

Andre Agassi (ABD) - 4

*Ken Rosewall (Avustralya) - 4 (*2 + 2)

Kadınlar:

1. *Margaret Court (Avustralya) - 11 (*7 + 4)

2. Serena Williams (ABD) - 7

3. *Nancye Wynne Bolton (Avustralya) - 6

Üst üste en fazla kazananlar:

Erkekler:

1. *Roy Emerson (Avustralya) - 5 (1963-1967)

2. *Jack Crawford (Avustralya) - 3 (1931-1933)

Novak Djokovic (Sırbistan) - 3 (2011-2013)

Kadınlar:

1. *Margaret Court (Avustralya) - 7 (1960-1966)

2. *Daphne Akhurst Cozens (Avustralya) - 3 (1928-1930)

*Nancye Wynne Bolton (Avustralya) - 3 (1946-1948)

Margaret Court (Avustralya) - 3 (1969-1971)

Evonne Goolagong Cawley (Avustralya) - 3 (1974-1976)

Steffi Graf (Almanya) - 3 (1988-1990)

Monica Seles (ABD) - 3 (1991-1993)

Martina Hingis (İsviçre) - 3 (1997-1999)

Son 10 yılın kazananları:

Erkekler:

2019 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2018 - Roger Federer (İsviçre)

2017 - Roger Federer (İsviçre)

2016 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2014 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

2013 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2012 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2011 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2010 - Roger Federer (İsviçre)

Kadınlar:

2019 - Naomi Osaka (Japonya)

2018 - Caroline Wozniacki (Danimarka)

2017 - Serena Williams (ABD)

2016 - Angelique Kerber (Almanya)

2015 - Serena Williams (ABD)

2014 - Li Na (Çin)

2013 - Victoria Azarenka (Belarus)

2012 - Victoria Azarenka (Belarus)

2011 - Kim Clijsters (Belçika)

2010 - Serena Williams (ABD)

- En genç kazananlar:

Erkekler: *Ken Rosewall (Avustralya) (1953) - 18 yaşında

Kadınlar: Martina Hingis (İsviçre) (1997) - 16 yaşında

En yaşlı kazananlar:

Erkekler: Ken Rosewall (Avustralya) (1972) - 37 yaşında

Kadınlar: *Thelma Coyne Long (Avustralya) (1954) - 35 yaşında

NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.